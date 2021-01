By

Giovanna chiama C’è posta per te per i figli Carlo e Antonio con cui non ha rapporti da 7 anni: “Non ho mai tradito papà, mai avuto l’amante”

Giovanna chiama C’è posta per te per ricucire il rapporto con i figli, Carlo e Antonio con cui non ha rapporti da sette anni ovvero da quando è finito il matrimonio. Giovanna ha rapporto con Cristian, ma con l’aiuto di Maria De Filippi spera di ritrovare anche gli altri due figi.

Il rapporto si è interrotto dopo un esposto di Giovanna contro il padre dei figli, convinti che la madre abbia rovinato la vita del padre.

Giovanna chiede perdono ai figli Carlo e Antonio a C’è posta per te: “Non ho mai tradito vostro padre”

Dopo la storia di Francesco e Susy che si sono ritrovati dopo il tradimento di lui, nello studio di C’è posta per te arriva Giovanna che è mamma di tre figli, Carlo, Cristian e Antonio. Con Cristian ha rapporti mentre con Carlo e Antonio non vogliono vederla da sette anni perchè la considerano la carnefice del padre. Giovanni racconta di essersi innamata del padre dei suoi figli quando aveva 19 anni. Sin dall’inizio del fidanzamento si rende conto di avere accanto un uomo molto geloso. La situazione degenera dopo il matrimonio e la nascita dei figli.

Giovanna lo perdonava perchè lui riusciva a farsi perdonare. Giovanna porta avanti il matrimonio e in 17 anni non ha mai fatto niente da sola. Giovanni, ad un certo punto, decide di mettere fine al matrimonio. Nel 2012, lei gli dà l’ultimatum e lui va via. Dopo due giorni lei si pente e lo richiama, ma il marito decide di non tornare indietro.

I figli continuano a frequentare il padre e i figli cominciano ad accusarla di avere l’amante. Giovanna diventa oggetto di pettegolezzi e le vengono attribuiti tantissimi amanti. Stanca, Giovanna decide di andare in caserma. Il figlio Antonio le dice di non farlo perchè avrebbe rovinato il padre. Giovanna, in caserma, fa un esposto contro il marito, ma quando torna a casa i figli fanno le valigie e vanno a vivere con il padre.

Nonostante i tentativi di Maria De Filippi, Carlo e Antonio decidono di non aprire la busta.