Edwige Fenech, come era e come è adesso la diva della commedia sexy all’italiana

Edwige Fenech ha stregato il pubblico con la sua bellezza negli anni passati, diventando una vera e propria icona della sensualità, ma com’è diventata adesso la diva della commedia italiana?

Edwige Fenech non ha certo bisogno di presentazioni. L’attrice durante il corso degli anni ha preso parte a numerose pellicole cinematografiche, oggi riproposte sul canale 34, che non solo hanno mostrato tutto il suo talento nel campo della recitazione, ma che le hanno permesso di diventare una vera e propria icona della sensualità.

L’attrice, infatti, ha rappresentato per anni il sogno proibito degli italiani e, nonostante da qualche tempo sia un po’ sparita dal piccolo e grande schermo, continua ad avere un posto speciale nel loro cuore. Anche se rivedendo oggi tutti i film che l’hanno vista protagonista in passato una domanda sorge spontanea: com’è diventata Edwige Fenech oggi? E’ rimasta sempre bella come lo era in passato oppure i segni del tempo hanno cambiato il suo aspetto?

Com’è diventata oggi Edwige Fenech: la diva è sempre bellissima

Sicuramente Edwige Fenech non è più una ragazzina, visto che ha da poco compiuto 72 anni, ma nonostante tutto rimane una delle donne più belle che il cinema abbia mai fatto conoscere al suo fedele pubblico.

Nonostante qualche ruga sul suo volto, la bellissima attrice non sembra essere cambiata di una sola virgola, conservando ancora il fascino che un tempo le ha permesso di conquistare il cuore di milioni di fan, che l’hanno sempre ammirata e sostenuta non solo per le sue doti di attrice ma anche per il suo aspetto che ancora oggi riscuote un certo successo, visto che non ha di certo nulla da invidiare ad una 20 enne. Edwige resta una delle più grandi icone che il cinema nostrano abbia mai avuto e ancora oggi, grazie alla sua bellezza, le pellicole a cui ha preso parte riscuotono sempre un certo successo.

Tant’è che, come anticipato, il canale 34 ha trasmesso tutti i suoi film più famosi e il pubblico del piccolo schermo ha sembrato gradire, e non poco, il gentile omaggio che la rete ha scelto di porle.

Non c’è alcuna differenza tra Edwige Fenech ieri e oggi, in quanto è rimasta la bellissima donna che era un tempo.