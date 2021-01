Bianca Guaccero compie gli anni: il messaggio struggente spiazza tutti

Bianca Guaccero nelle scorse ore ha compiuto gli anni e per l’occasione ha ricevuto una fantastica sorpresa a Detto Fatto da Gianpaolo Gambi: le sue parole hanno colpito tutti.

Bianca Guaccero non ha di certo bisogno di presentazioni. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla prima nelle vesti di attrice e da qualche tempo anche nel ruolo di conduttrice di Detto Fatto. Programma che, nonostante le numerose polemiche che lo hanno trovato di recente, riesce sempre a strappare un sorriso al pubblico del piccolo schermo.

La bella conduttrice pugliese nelle scorse ha compiuto gli anni, spegnendo 40 candeline. Un evento davvero e importante e per l’occasione non poteva di certo non ricevere una sorpresa da toglierle il fiato dai suoi colleghi. In particolar modo da Gianpaolo Gambi che danni ormai collabora con lei alla realizzazione del programma dedicato ai tutorial, che ha dichiarato pubblicamente quant’è forte l’affetto che li lega, ma non solo. Anche il pubblico, non solo gli addetti ai lavori, ci ha tenuto, dopo averle dato il bentornato in tv, ci ha tenuto a farle gli auguri.

Per questo motivo Bianca Guaccero su Instagram non poteva non ringraziare personalmente chi l’è sempre stata vicino, raccontando le sensazioni provate nel festeggiare un traguardo così importante in piena pandemia.

Gianpaolo Gambi emoziona Bianca Guaccero a Detto Fatto: le parole di lei

Bianca Guaccero, come anticipato, non poteva non condividere con il suo fedele pubblico l’emozione provata in queste ore e dopo essersi commossa con Gianpaolo Gambi ha scelto di lasciarsi andare ad una confessione a cuore aperto sul suo profilo Instagram:

“Ieri ho trascorso la giornata sul set, che rappresenta per me un luogo magico visto che ci ho mosso i primi passi quando avevo 17 anni“ ha esordito la conduttrice. “E’ per me un cerchio magico che mi ha vista con il tempo diventare una donna ed anche se purtroppo ieri non potevo festeggiare, e mantenere la distanza senza poter abbracciare le persone a cui voglio bene, ho provato un mix di strane sensazioni come di gioia e di frustrazione al tempo stesso” ha proseguito. “Mi sono mancate le tante piccole cose. Cose che prima mi sembravano assolutamente normali ed ora mi appaiono invece straordinarie”.

“Però così sono stata in grado di scoprire quello che è il vero amore“ ha spiegato Bianca, che è da poco tornata in tv dopo le polemiche a Detto Fatto. “Perché dovete sapere che l’amore, quello vero, non conosce ostacoli perché è in grado di scorrere come l’acqua tra i ciottoli di un fiume” ha proseguito. “Non servono grandi eventi o feste, o chissà quali sorpresa si debbano ricevere. L’amore si trova in quella magia che tutti gli altri riescono a creare intorno a te soltanto perché semplicemente ti vogliono bene” ha confidato.

“Non vi nascondo che ieri ho pianto ed anche tanto e l’ho fatto perché ho avuto la consapevolezza di aver realizzato qualcosa di grande. Perché mi sentivo piena di gratitudine e davvero senza parole di fronte a tutto l’affetto che ho ricevuto sia dagli amici sia dalle persone che non mi conoscono. Senza dimenticare la mia amata famiglia” ha poi continuato. “Mi sono sentita così ricca. Sembrava quasi di trovarmi ad un grande raduno e poi ci sono stati i miei amici, ovunque. Tutti quelli che ho incontrato durante il corso di questi anni a cui il loro cammino si è incrociato sulla mia strada ed ogni parte d’Italia” ha osservato. “Siete in tantissimi e siete riusciti a riempire un vuoto che non sapevo nemmeno di avere, ma semplicemente perché mi ritrovavo a guardare dalla parte sbagliata” ha poi concluso.

“Spesso purtroppo ci si concentra soltanto su quello che non si fa, invece di pensare ad essere grati per quello che si è riusciti a costruire” ha aggiunto. “Per questo motivo il mio grazie va ad ognuno di voi che mi ha dedicato un piccolo momento per farmi sentire la sua vicinanza. Vi ho visti da qui e siete tutti bellissimi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero ha compiuto 40 anni e il suo fedele pubblico le ha fatto il più bel regalo che le potesse mai fare.