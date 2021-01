Le feste si sono concluse e ora non ci resta che scoprire i trucchi per sgonfiarsi rapidamente dopo le feste: ecco i consigli post abbuffate.

Le feste sono ormai finite ma hanno lasciato inevitabilmente i postumi sul nostro organismo. Accantonati i manicaretti di Natale e Capodanno ora non ci resta che adottare tutte le strategie in nostro possesso per rimetterci in forma e sgonfiarci dopo le abbuffate.

Quando si segue una dieta ipercalorica e ricca di grassi il problema non è solo l’accumulo di peso ma anche il danno che si crea agli organi interni. Pensiamo al fegato e al super lavoro cui è sottoposto quando facciamo i bagordi.

E allora ecco alcuni consigli per sgonfiarsi rapidamente dopo le feste: scopriamo i trucchi da adottare per rimediare al post abbuffate e per tornare in forma ma soprattutto in salute.

Trucchi e consigli per sgonfiarsi dopo le feste

Dopo le festività natalizie ci sentiamo gonfi e appesantiti? Nonostante siano passati ormai diversi giorni dalla fine delle vacanze e quindi dalle abbuffate il nostro organismo è ancora appesantito e affaticato.

Forse le feste hanno lasciato, oltre ai postumi, anche tanti avanzi di dolciumi o altre pietanze che abbiamo continuato a consumare anche nei giorni successivi. Un’abitudine, questa, del tutto sbagliata, perché commettere uno sgarro una tantum, ci può anche stare, ma reiterare gli errori a tavola per giorni e giorni non è ammesso.

Se vogliamo allora sgonfiarci rapidamente dobbiamo assolutamente rimetterci in riga e seguire questi piccoli accorgimenti che vi andremo subito ad elencare.

Detox. Questa parola dobbiamo ripetercela come un mantra e improntare tutti i nostri prossimi pasti su questo concetto. Come? Semplicemente eliminando tutto ciò che abbiamo consumato finora e riempiendo la dispensa e il frigorifero di alimenti detossinanti. Quelli da prediligere sono quindi verdure, frutta, carne magra e pesce.

1) Se vogliamo essere ancora più precisi tra le verdure migliori a questo scopo possiamo scegliere: tra i vari tipi di cavoli, tra cui broccoli e cavolfiori. Oltre alle favolose proprietà antiossidanti, queste verdure godono di un alto potere saziante, apportando poche calorie. Ricchi di sali minerali, fibre e vitamine, aiutano a il fegato a depurarsi e stimolano i processi digestivi. Insomma un toccasana se se vuole dimagrire e sgonfiarsi.

2) I finocchi anche sono famosi per le proprietà diuretiche e per contenere pochissime calorie. Inoltre, sgonfiano la pancia in quanto evitano la formazione di fastidiosi gas intestinali.

3) Diamo spazio quindi a minestroni, vellutate e zuppe in questo modo consumeremo tante verdure e il nostro corpo ci ringrazierà.

4) Ricordiamo però se ci vogliamo sgonfiare di evitare in questa prima fase i legumi come ceci, fagioli e piselli che potrebbero invece sortire l’effetto contrario.

5) Per continuare il piano detox consumiamo anche tanta frutta. Mettiamola come spuntino al mattino o per merenda, evitiamo invece di consumarla dopo i pasti altrimenti ci farà gonfiare la pancia. Assumiamo gli agrumi come arance e pompelmi, specie quest’ultimi aiutano a ridurre l’appetito e conciliano il sonno.

6) Infine, ricordiamo di consumare l’aglio visto che aiuta ad abbassare il colesterolo e la pressione. Anche se per qualcuno è indigesto aiuta ad eliminare le tossine dopo un’abbuffata.

7) Diamo spazio alle bevande depurative come té verde, acqua e limone e altre tisane a base ad esempio di finocchio.

8) Evitate il sale o comunque riducetelo al minimo. Esso infatti favorisce la ritenzione idrica. Scopri come puoi sostituirlo, ad esempio usando aromi o spezie.

9) Infine, ricordati di fare attività fisica. Anche una camminata a passo veloce per 30-40 minuti al giorno è sufficiente per mantenersi attivi. Se poi si ha la possibilità di fare anche di più ben venga.

E voi quali strategie avete adottato per sgonfiare l’addome post abbuffate?