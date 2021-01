Una golosa crema al caramello racchiusa in croccanti gusci di cioccolato fondente. Un peccato di gola che conquista cuore e palato.

Salty Caramel Dragées, una ricetta della food blogger arianna.fit_life che lei presenta in modo davvero invitante:

“…densa, avvolgente e irresistibile, la dolcezza della mia crema caramello, contrastata e addirittura esaltata dalla presenza del sale, racchiusa da un gusto croccante di cioccolato fondente… lasciati travolgere da questo gusto”

Salty Caramel Dragées: la ricetta passo dopo passo

Queste golose caramelle al cioccolato e ripiene di crema al caramello sono realizzate in una versione sana e leggera:

senza zuccheri aggiunti

ridotto contenuto di grassi

senza lattosio

e sono velocissime da preparare!

Procedimento

“-per il caramello salato, fondi a fiamma dolce •75g eritritolo, a parte portia ad ebollizione •75ml di panna vegetale light, quando l’eritritolo sarà completamente sciolto e raggiunto una colorazione ambrata versa la panna,mescolando con una frusta

-unisci •35g di margarina vegetale (io a ridotto contentuto di grassi) e •un pizzico di sale,amalgama il tutto

-trasferisci in un barattolino ermetico e lascia in frigo 2/3h, ora la crema è pronta.

-in uno stampo per cioccolatini forma dei gusci di cioccolato fondente, lascia rapprendere in freezer

-estrai dallo, farcisci con la crema al caramello, e aiutandomi con un piattino caldo, sciogli leggermente i bordi di un gusto e uniscili a due a due, per formare le tue praline”

Uno sfizio da godere senza sensi di colpa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)