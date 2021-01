L’Italia continua ad affrontare giorni estremamente freddi durante la seconda settimana dell’anno: il meteo del 16 Gennaio 2021 dipinge un’Italia assolata e gelida.

Continua il forte abbassamento delle temperature che sta interessando la penisola nei primi giorni del 2021. In moltissime città d’Italia le temperature scenderanno sotto lo zero o non riusciranno a salire di molti gradi oltre lo zero.

I venti saranno molto forti e provenienti da Nord Est: i mari risulteranno mossi o molto mossi ma, almeno, su gran parte d’Italia si prevede una giornata senza precipitazioni.

Previsioni per il Nord Italia

Nel corso delle ore del mattino il tempo del Nord Italia sarà soleggiato e sereno, con sporadici banchi di nebbia che si formeranno soprattutto sul Piemonte Occidentale e sul basso trentino.

Qualche residua spruzzata di neve sul Nord del Trentino, che però si esaurirà nell’arco della mattinata. La nebbia permarrà sul Piemonte per tutto il giorno e per diverse ore della sera.

Le temperature saranno estremamente basse: Bolzano toccherà di nuovo -11° di minima e raggiungerà soltanto i -2° di massima. Una situazione molto più sopportabile per i cittadini di Trento che conosceranno una giornata fredda, ma non eccessivamente, con temperature che andranno da -3° a 0°. Freddissima anche Bologna, dove si registreranno temperature minime di -3° e massime di 5°.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Anche il Centro Italia godrà di tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata e di un cielo sgombro di nubi per gran parte della notte.

A causa delle basse temperature e della nuvolosità residua che si concentrerà ancora sull’Abruzzo, nella parte più interna della regione si potrebbe verificare ancora qualche precipitazione nevosa di lieve entità durante il pomeriggio.

Le temperature del Centro Italia saranno molto rigide: i cittadini dell’Aquila dovranno sopportare temperature minime di -7° e massime di 0°. Non molto meglio a Perugia, dove le temperature minime scenderanno fino a -4° e le massime risaliranno solo fino a 3°. Anche la Capitale sarà sotto zero, con -1° di minima e 9° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Anche il Sud potrà godere di una gelida giornata di sole, ma il meteo del 16 Gennaio 2021 prevede scrosci di pioggia e temporali mattutini tra la Calabria meridionale e la Sicilia Settentrionale.

La situazione meteorologica sull’estremo sud dell’Italia migliorerà nel corso delle ore, e solo qualche lieve pioggia sul messinese cadrà nel pomeriggio. Sul resto della Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, così come su tutto il resto del Sud Italia.

Rimarranno invece nuvolosi per tutto il giorno i cieli della Basilicata, anche se la regione non sarà bagnata da piogge. Cadrà qualche goccia di pioggia invece, in serata, sulla Puglia centrale.

Le temperature saranno sotto lo zero a Campobasso con -3° di minima e 0° di massima, e a Potenza, con -4° di minima e -1° di massima.

Leggermente meglio le cose a Bari, dove il termometro non scenderà oltre i 3° di minima e i 6° di massima. Palermo è apparentemente al riparo dal freddo glaciale della metà di Gennaio, con 9° di minima e 12° di massima.