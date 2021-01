Hai mai fatto l’amore durante le notti di luna piena? Hai pensato che fosse un’esperienza più straordinaria del solito? In effetti lo è davvero.

La luna influenza molto la nostra vita, consultiamo le fasi lunari per capire la data prevista del parto, per individuare il momento adatto per seminare, o anche per decidere quando tagliare i capelli. Secondo gli esperti la luna influenzerebbe anche il nostro modo di fare l’amore.

Perché dovremmo fare l’amore durante le notti di luna piena?

La luna piena è talmente suggestiva che alimenta molte credenze popolari. Si pensa per esempio che la luna possa allontanare la negatività, se vuoi provare realizza la tua acqua lunare per liberarti delle energie negative.

Secondo alcuni esperti, la luna suggestionerebbe anche la nostra vita sessuale. I cicli lunari vengono teorizzati da molto tempo e anche se la veridicità di questi effetti non è mai stata scientificamente provata, Il loro impatto sui nostri stati d’animo, sui nostri sentimenti e sulle nostre sensazioni, sembrano essere universalmente condivisi.

La luna possiede un aura talmente magica che non abbiamo bisogno di prove per credere in lei e dissipare ogni dubbio sulla sua influenza.

Le notti di luna piena sembrerebbero essere le più indicate per avere un rapporto sessuale soddisfacente ed appagante.

La luna influenzerebbe il nostro appetito sessuale, e anche se nessuna ricerca scientifica è riuscita a dare una spiegazione a questo fenomeno, un recente studio ha dimostrato la veridicità di questa affermazione

Lo studio in questione risale al 2011 ed è stato condotto da un team di osservatori del sito di incontri SmartDate.

Stando alle conclusioni di questo studio, la luna piena influenzerebbe i nostri desideri sessuali e la nostra volontà di sedurre.

Il team di osservatori aveva osservato che durante la fase di luna piena aumentavano esponenzialmente le registrazioni degli utenti sul sito così come il numero di messaggi scambiati sulla piattaforma.

” All’inizio, stentavamo a crederci, ma i numeri parlano da soli e in effetti sembriamo più ricettivi e più attivi durante queste fasi di luna piena, come se la nostra libido tendesse ad aumentare in quel momento “ afferma Fabrice Le Parc, direttore generale del sito.

Non ci resta che munirci di un calendario lunare e provare l’ebbrezza della magia di questo momento intimo che sotto questo speciale influsso chissà cosa ci riserverà.