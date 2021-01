Basta poco per preparare in casa un buon vasetto di Nutella proteica, il miglior modo per cominciare alla grande la giornata cin un pieno di energia

Golosa e nutriente, alle volte persino troppo, la crema spalmabile di nocciole è una passione di tutti gli italiani. Pensate alla Nutella, conosciuta e amata in tutto il mondo. Ottima, ma comunque un prodotto industriale. E allora proviamo a preparare una Nutella proteica fatta in casa, ottima come l’originale e anche più sana.

Intendiamoci, sarà sempre un prodotto calorico, ma almeno sapremo esattamente cosa contene. Anzitutto non ci sono additivi o dolcificanti che non siano già contenuti naturalmente nelle nocciole e nella fonte proteica che sceglieremo.

Ma cosa intendiamo per fonte proteica? Una farina ottenuta dai cereali oppure dalla frutta secca. Ad esempio l’avena, i lupini, il mais (pensate ai corn flakes), i semi di lino oppure di canapa che contengono tantissime proteine e sono alimenti anche relativamente calorici.

Mescolata con le nocciole tostate e tritate e poi con il cacao amaro, darà vita ad una crema buonissima, sana e perfetta per cominciare alla grande la giornata. Sulle fette biscottate, su una fetta di pane casereccio o bianco, come ripieno di una torta o una crostata, andrà alla grande.

Nutella proteica fatta in casa, conservazione e ricetta

Prima di passare alla ricetta della Nutella proteica fatta in casa, un consiglio sulla conservazione. Tenetele in frigorifero al massimo per due settimane n e ricordatevi di tirarla fuori un po’ prima dell’utilizzo in modo che si ammorbidisca.

Ingredienti:

250 g di nocciole

3 cucchiai di cacao amaro non zuccherato;

2 cucchiai di fonte proteica in polvere

Preparazione:

Bastano davvero pochi minuti per una crema di nocciole proteica e deliziosa. Il primo passaggio è quello di tostare le nocciole in forno: disponetele su una teglia, coperta da carta forno e infornatele a 200° con il forno già caldo.

Fate solo attenzione ad un particolare: la pellicina esterno delle nocciole è amara, quindi se ce n’è deve essere rimossa dopo la tostatura. Per non scottarvi, basterà avvolgerle in un canovaccio lulito, richiuderlo e rotolarlo qualche volta sul piano di lavoro, dovrebbe staccarsi facilmente

Poi versate le nocciole tostate in un frullatore o un mixer e tritatele per ridurle crema finissima. Lasciatelo andare alla massima potenza, dando colpi secchi e poi spegnendo per lasciare un minimo di riposo tra una frullata e l’altra.

Quando le nocciole tostate sono perfettamente ridotte crema, grazie all’olio che contengono naturalmente, unite anche il cacao amaro e la proteina che avete scelto. Frullate ancora qualche minuto per fare amalgamare tutto e poi mettete in un barattolo conservando in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.