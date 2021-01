Rosa Perrotta di Uomini e Donne ha vissuto momenti di paura a causa dello spiacevole episodio che ha visto protagonista suo figlio al parco.

Uomini e Donne ha dato vita a numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno fatto subito breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Tra questi sicuramente c’è Rosa Perrotta che ha fatto sognare tutti con la sua storia d’amore con Pietro Tartaglione.

L’ex tronista di Maria De Filippi sul suo profilo Instagram è solita condividere tutto ciò che le accade. Per questo motivo non poteva non raccontare ai suoi fedeli sostenitori della paura provata nelle scorse ore a causa dell’incidente di suo figlio. Il piccolo Dodo stava tranquillamente giocando al parco quando è caduto ed è scoppiato a piangere. Lì per lì Rosa non ha capito come mai suo figlio stesse piangendo così tanto, in quanto pensava si trattasse di una semplice caduta, invece andando a spostare il berretto che il piccolo portava ha scoperto che si era creato un vero e proprio bozzo.

Per questo motivo è subito corsa all’ospedale e dopo due ore che suo figlio è stato sottoposto agli opportuni controlli è riuscita a tranquillizzarsi, in quanto le hanno garantito che il piccolo sta bene ma deve fare molta attenzione nelle prossime 48 ore, per essere sicuri al 100% che quella brutta caduta non abbia portato alcuna terribile conseguenza.

Attimi di paura per Rosa Perrotta, che ha sfogato tutte le brutte sensazioni provate in quel momento con i suoi fedeli sostenitori.

Rosa Perrotta di Uomini e Donne tranquillizza i fan: come sta suo figlio

Rosa Perrotta, come anticipato, si è lasciata andare ad un lungo sfogo con i suoi fedeli sostenitori, raccontando loro quello che è successo nelle scorse ore e la paura provata nei confronti di suo figlio che fortunatamente e non ha avuto grosse conseguenze di fronte alla caduta presa al parco.

“Noi siamo all’ospedale pediatrico qui a Milano perché stamattina dopo il parco Dodo correndo è scivolato e scivolando ha battuto la testa a terra “ ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne che già non stava trascorrendo un bel periodo. “Non capivo perché piangesse così tanto, così gli ho tolto il cappello e ho visto che gli è venuto un bozzo liquido enorme. Ci siamo spaventati tantissimo e siamo corsi in ospedale” ha raccontato nelle Instagram stories.

“Poi abbiamo fatto tutti gli accertamenti e tutti i controlli del caso e ci hanno tenuto due ore sotto osservazione e adesso sono trascorse le due ore e stiamo tornando a casa così per fortuna è solo un grosso spavento e questo ematoma gli resterà per un po’ di tempo” ha poi concluso rassicurando i suoi fan sulle condizioni del piccolo. “Adesso per fortuna sto già rientrando ma era una cosa mostruosa” ha aggiunto dopo il grosso spavento provato.

Rosa Perrotta di Uomini e Donne ha vissuto attimi di terrore, ma fortunatamente si è risolto tutto per il meglio.