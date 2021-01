Uomini e Donne. In queste settimane si è diffusa la notizia che Arianna Cirrincione fosse incinta del compagno, Andrea Cerioni. Ecco tutta la verità.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ex tronista e ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono molto amati dal pubblico. Talmente tanto che i fan avrebbero esultato alla notizia dei scorsi giorni su una presunta gravidanza.

I segnali parlavano molto chiaramente, Andrea Cerioni nel post dedica alla compagna aveva chiaramente scritto: “Manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi“. Poche parole che sono bastate a far sognare i fan della coppia.

Ma la coppia è davvero in attesa del primo figlio? Finalmente Andrea ha fatto chiarezza su tutto. Ecco cos’ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Andrea Cerioni fa chiarezza sulla presunta gravidanza di Arianna: “Misunderstanding, non è incinta”

Visto il caos scatenato sui social circa la presunta gravidanza della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Andrea ha chiarito la situazione. In tanti sui social della coppia hanno capito che Arianna fosse già incinta e, forse, ad alimentare questa idea sono stati anche i commenti che parlavano di paternità come quello di Pietro Tartaglione.

Il chiarimento è avvenuto attraverso una sua Instagram Story. L’ex tronista ha detto che ci deve essere stato un “misunderstanding”, un fraintendimento quindi. Lui non ha mai nascosto il forte desiderio di diventare padre, è tornato a Uomini e Donne per la seconda volta proprio per riuscire a trovare la donna della sua vita. Quella con cui costruire una famiglia. Però non è ancora arrivato il momento di allargare la famiglia. La sua fidanzata, Arianna Cirrincione non è incinta, lui ha solamente detto che è una cosa che non vede l’ora che succeda.

Ma a fraintendere non sono stati solo i fan anche la sua famiglia ha difatti frainteso il messaggio romantico di Andrea. Infatti, sono arrivate le congratulazioni dagli zii che abitano in America.