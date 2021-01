Oggi, grazie al test delle fate, vogliamo indovinare il tratto preponderante del tuo carattere. Pronta a scoprire chi sei veramente?

Le persone che ti conoscono bene pensano di sapere veramente tutto di te?

Bene, forse puoi ancora stupirle!

Questo test mira a scoprire il tratto del tuo carattere che si impone su tutti gli altri: ti basterà scegliere una delle fate per scoprire chi sei… veramente!

Il risultato potrebbe veramente sorprenderti.

Test delle fate: scopri qual è il tratto più forte del tuo carattere

Pensi di conoscerti a menadito oppure sei consapevole che alcuni tratti del tuo carattere sono ancora… nascosti?

Ognuno di noi, infatti, è quasi sempre convinto di conoscersi al meglio; poi, però, arriva un momento od una situazione nella quale ci troviamo a comportarci in una maniera che non ci saremmo mai aspettati.

Con il nostro test delle fate, quindi, oggi vogliamo conoscere quale tratto della tua personalità è dominante, anche se tu ancora non lo sai!

Quello che devi fare, semplicemente, è scegliere una delle tre fate che vedi rappresentate in foto.

Il motivo per cui le abbiamo scelte è che non ti devi far influenzare da altro che non sia la loro posa.

Prenditi pure tutto il tempo che ti serve per scegliere la tua preferita e cioè quella che, inconsciamente, ti attrae di più.

Non hai bisogno di individuare indizi particolari o di scegliere il disegno “giusto” per te (ma se vuoi cimentarti nel test del calice, potresti scoprire che potere hai!).

Insomma, scegli liberamente e senza preoccuparti troppo.

Bene, hai preso la tua decisione? Leggiamo insieme, allora, qual è il tratto del tuo carattere che, anche se cerchi di nascondere, viene fuori quando meno te lo aspetti!

Fata numero 1 : chi sceglie la fata numero uno è una persona che, nonostante le apparenze, è molto irrequieta .

Attenzione, non si tratta di una caratteristica negativa, assolutamente!

Sei una persona che ha molto da dire ed anche parecchia voglia di esprimersi : il più delle volte, però, non ci riesci!

Ti nascondi dietro una timidezza quasi eccessiva e lasci che la tua opinione spesso rimanga inascoltata.

Dentro di te, però, ci sono decisioni e giudizi ben precisi che non vedi l’ora di comunicare agli altri.

La gente si fa spesso l’idea che tu non abbia chiara quale sia la situazione e cerca di “prenderti in giro” . Per fortuna, al momento giusto, sei sempre in grado di mettere le cose al loro posto, magari usando due o tre paroline giuste al momento giusto.

Insomma, dentro di te c’è una tempesta: falla uscire ogni tanto!

Sei una vera e propria “ esteta “. Ami il lusso e tutto ciò che è pregiato e di buona qualità; non sei una persona avida ma, invece, hai un gran senso del dovere.

La tua ambizione , per quanto tu la nasconda, fa capolino quando meno te lo aspetti.

Sei capace di fare grandi sacrifici ed hai deciso da tempo qual è la strada che vuoi percorrere. Sai quali sono gli ostacoli e le difficoltà che dovrai superare ma sei disposta a tutto pur di raggiungere il risultato che vuoi!

Sei una persona estremamente volitiva e non ti pieghi di fronte a niente: in tanti ti sottovalutano perché sei anche mite e gentile!

Magari non mostri immediatamente il tuo lato più tenero, eppure sei una persona che ha una gran fame… d’amore!

Sei pronta a dare ed a ricevere e sai impegnarti per far sì che questo sentimento riesca a sbocciare in qualsiasi situazione.

Sei in grado di conquistarti l’affetto degli altri anche senza che loro se ne rendano conto; insomma, moltissime volte sei indispensabile e le persone se ne rendono conto non appena capita che ti raffreddi un po’.

Sei una persona estremamente sensibile e dolce che, molto spesso, si nasconde dietro un atteggiamento “burbero”.

Forse ti hanno ferito in passato ed adesso fatichi a fidarti degli altri!

Il test delle fate è riuscito a scoprire chi sei veramente?

Se la risposta è sì allora potresti provare a farlo fare a qualche persona di cui vorresti conoscere meglio il carattere.

Dopotutto, anche se questi test hanno solo un valore ludico, nulla ci vieta di provare a conoscerci meglio, facendo un tentativo!