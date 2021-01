Serena Bortone positiva al Covid: “Oggi è un altro giorno” a rischio?

By

Serena Bortone, la conduttrice di “Oggi è un altro giorno” è positiva al Covid ma non demorde! Conduce lo stesso il suo programma televisivo.

Serena Bortone è una giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva. Da i molti è conosciuta a per aver condotto Agorà su RaiTre. Attualmente conduce Oggi è un Altro Giorno su RaiUno motivo per la quale ha riscontrato grande successo, qualche tempo fa vi avevamo raccontato la lite in diretta con Vittoria Schisano.

Nata a Roma nel 1971 la conduttrice è molto amata e apprezzata nel piccolo schermo. Nella giornata odierna è trapelata la notizia della sua positività al Covid-19.

La notizia è stata resa nota dal sito Dagospia e poi confermata dalla stessa Bortone tramite un Tweet. Il programma è a rischio?

Serena Bortone positiva: la comunicazione ufficiale

Serena Bortone è risultata positiva al Covid-19. La conduttrice del programma di Rai1 Oggi è un altro giorno, dunque, è tra coloro che sono stati contagiati dal coronavirus.

L’indiscrezione sul tampone risultato positivo e sulla sua assenza in studio nella puntata di oggi, giovedì 14 gennaio, era già stata diffusa in mattinata da Dagospia. Ma adesso è arrivata la conferma ufficiale dalla diretta interessata.

Serena Bortone, infatti, è intervenuta sui social con un post nel quale ha fatto anche chiarezza sulle sue condizioni di salute e ha tentato di tranquillizzare coloro che si sono preoccupati per lei:

Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno ! — serena bortone (@serenabortone) January 14, 2021

Dunque “Oggi è un altro giorno”, è andato in onda lo stesso con la conduttrice collegata da casa, metodo già testato con successo per altre produzioni Rai nel corso di questi mesi difficili. A fare le veci in studio: Gigi Marzullo e Gigliola Cinguetti.