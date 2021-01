Bagno, cucina, garage… quali posti sono i più pericolosi per fare l’amore?

Di addio alla routine e accendi il desiderio sperimentando nuove posizioni e nuovi luoghi in cui fare l’amore ma evitate di mettervi in pericolo.

Perché farlo solo in camera sul letto se in casa ci sono moltissimi altri posti in cui fare l’amore? Provate a farlo in un’altra stanza, cambiando posizione, o in giardino, in modo che non vi vedano i vicini. Abbandonatevi alla fantasia, fatelo in luoghi insoliti, anche fuori casa, in spiaggia, in piscina, in un angolo di strada ovviamente con discrezione, oppure scoprite il fantastico motivo per cui dovreste farlo in una stanza di albergo.

Nonostante le opzioni siano infinite finiamo spesso col preferire il confort del nostro letto, o di un’altra stanza senza allontanarci troppo dal nostro appartamento, eppure sai che è in questi luoghi ritenuti sicuri che avvengono la maggior parte degli incidenti sessuali? e questi incidenti solitamente lasciano lesioni. Ci sono luoghi all’interno della casa più pericolosi di altri sotto questo punto di vista, scopri quali sono.

I posti in casa dove avvengono più incidenti sessuali

Non poche persone hanno ammesso di essersi fatti male durante l’atto sessuale, precisamente l’89% degli uomini e il 49% delle donne, a volte si sono feriti da soli altre sono stati feriti dal partner, questo è ciò che è emerso da un’indagine condotta dagli esperti di End of Tenancy Cleaning London, che hanno intervistato 2.397 persone chiedendo loro dettagli sulle prestazione e sugli incidenti sessuali avuti.

Le conclusioni dello studio sono state davvero sorprendenti!

Iniziamo col rivelarvi quali sono le 5 parti del corpo che hanno subito più lesioni durante l’atto sessuale:

testa (72%)

gambe (61%)

schiena (58%)

fianchi (49%)

braccia (38%) )

Analizzando i luoghi in cui si sono verificati gli incidenti è emerso invece che i posti in cui le persone si sono ferite più spesso sono:

IL BAGNO: 91%

LA CUCINA: 86%

IL SOGGIORNO: 75%

LA CAMERA DA LETTO: 72%

LA SOFFITTA: 67%

LA SALA DA PRANZO: 56%

L’UFFICIO: 38%

Il GARAGE: 21%

IL SEMINTERRATO: 16%

LA CANTINA: 3%

Il bagno al primo posto non sorprende affatto, gli scivoloni data l’umidità della stanza sono altamente probabili. La cucina in seconda posizione sorprende maggiormente, ma spesso gli utensili da cucina non vengono riposti e diventano pericolosi in quei momenti in cui non controlliamo i nostri movimenti perché siamo occupati a fare altro.

Al terzo posto troviamo il soggiorno e quando pensiamo al soggiorno ci viene in mente il divano, che spesso non è l’ideale per fare l’amore. La morale è che sorprendentemente è meglio fare l’amore in cantina stando a questo sondaggio, il rischio di farsi male qui è estremamente basso, solo il 3% degli intervistati ha avuto un incidente lì. Ma siamo davvero sicuri che sia così? Alcune persone in cantina accumulano moltissime cianfrusaglie che non dovrebbero facilitare le cose. A questo proposito, conosci già il il motivo per cui facciamo fatica a buttare via le cose?