Scopri quale destino attende oggi ciascun segno dello zodiaco: arrivano le previsioni del giorni del nostro fidato oroscopo.

Che cosa attende i dodici segni dello zodiaco? Scopriamolo insieme continuando a leggere qua sotto.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Oggi si esternano sentimenti rimasti un po’ sepolti e i prossimi tre segni dovranno uscire allo scoperto.

Oroscopo oggi Ariete

L’amore vi porta a esternare il lato più seducente e curato di voi stesse, anche nel look: addio tutina da casa benvenuta minigonna.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Il lato remissivo del vostro carattere oggi scompare e lascia spazio a uno spirito guerriero: tirate fuori le unghie

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

I vostri occhi dicono tutto e svelano anche quell’amore che, almeno per un po’, avresti voluto tenere segreto.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

In una giornata in cui tutto pare girare per il verso giusto i prossimi tre segni ci mettono del loro per complicare la situazione: ma che cosa vi dice la testa?

Oroscopo oggi Cancro

Se dopo le Feste vi vedevate decisamente gonfie, adesso avete ritrovato il peso forma e anche la vostra sicurezza.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Se anche è vero che tutto va bene voi avete il bisogno di attaccare briga e così siete inspiegabilmente sul piede di guerra

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Se tutto sembra andare per il verso giusto è forse solo il lavoro a mettervi un po’ alla prova ma oggi nulla può togliervi il sorriso.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Soddisfatti di sé i prossimi tre segni potranno oggi concedersi qualche piccolo autoregolo: del resto è periodo di saldi quindi… se non ora quando!

Oroscopo oggi Bilancia

Oggi vi guardate intorno e non potete che sentirvi soddisfatte di voi stesse e di quanto realizzato negli anni: datevi una pacca sulle spalle.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi il dono sella sintesi lasciatelo da parte e stupite famigliari e amici disperdendo pensieri a non finire.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

In periodo di saldi concedetevi un po’ di sano shopping e, se vi accompagna la dolce metà, aumenterà anche il margine di risparmio.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Momento di cambiamento per gli ultimi tre segni che oggi scoprono carte mai viste prima.

Oroscopo oggi Capricorno

Chi ha detto che non siete passionali e calorose? Evidentemente non vi hanno mai viste innamorate come ora.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Oggi sentite il bisogno di cambiare, di rinnovare il vostro stile: parrucchiere e shopping saranno un must.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Se le amiche vi sono vicine è invece la famiglia a distanziarsi e scatenare la vostra ira: trovare l’accordo pare impossibile

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.