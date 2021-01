Michele Dentice lascia Uomini e Donne in lacrime: il web si scaglia contro Roberta

Michele Dentice ha deciso di terminare qui il suo percorso a Uomini e Donne perché interessato unicamente a Roberta che non ricambia più il suo interesse. Il pubblico ha appoggiato la sua scelta, ma ha poi stroncato la dama.

Michele Dentice nella puntata di oggi ha stupito tutto il pubblico del piccolo schermo, in quanto ha annunciato di voler terminare il suo percorso a Uomini e Donne. Il motivo? Il bel cavaliere partenopeo si è accorto di provare un forte interesse per Roberta Di Padua, ma quest’ultima sembra non ricambiare più visto che dopo il breve periodo in cui si sono frequentati ha realizzato che il loro rapporto non poteva funzionare in quanto lui non riusciva a darle tutte le attenzioni che lei vuole in una relazione.

In un primo momento lui sembrava aver rispettato, e condiviso, la sua decisione, ma durante il corso del periodo natalizio ha realizzato di sentire la sua mancanza e di esserci rimasto male per come sono andate le cose tra loro. In particolare il cavaliere ha spiegato di non aver provato a riallacciare i rapporti con la dama perché era arrabbiato di come lei si era rivolta a lui durante un ballo fatto durante il corso della registrazione. Un atteggiamento che Maria De Filippi gli ha fatto notare essere leggermente immaturo, “Non hai mica 16 anni”, e che lui in un certo senso ha condiviso comprendendo lo sbaglio commesso.

Roberta però non ne vuole più sapere di lui perché troppo presa da Riccardo Guarnieri e per questo motivo non fa nulla per ostacolare la sua scelta.

Michele Dentice ha lasciato Uomini e Donne in lacrime, pentito di aver compreso i suoi sentimenti quando ormai era troppo tardi.

Uomini e Donne: l’addio di Michele Dentice colpisce gli utenti della rete

Uomini e Donne ha visto dire addio a uno dei cavalieri più popolari degli ultimi tempi, che non aveva collezionato numerosi consensi durante il suo percorso nel programma ma che oggi è riuscito a far credere il pubblico su di lui in quanto è riuscito a farsi vedere sotto un’ottica completamente diversa.

Il pubblico si è stupito di vederlo emozionato nel parlare dei suoi sentimenti verso Roberta Di Padua e soprattutto nel parlare della sofferenza provata dopo aver perso sua nonna. Il popolo della rete ha quindi cambiato opinione su di lui ed ha duramente attaccato la dama che avrebbe potuto dargli una nuova possibilità, nonostante le mancanze avute in precedenza, in quanto secondo loro non si sarebbe poi comportato così diversamente rispetto a Riccardo Guarnieri con cui ha scelto di riallacciare i rapporti.

Qui di seguito trovate alcuni dei commenti più significati degli utenti della rete in merito all’abbandono di Michele di Uomini e Donne, che non è stato l’unico cavaliere a lasciare il programma.

A Roberta non gliene frega una mazza se Michele se ne va. C’è Riccardino nei suoi pensieri #uominiedonne pic.twitter.com/xRTojAlxPj — manuela (@manucd95) January 14, 2021

“A 16 anni fai ste cose” Maria che in modo indiretto dà dell’infantile a Michele #uominiedonne pic.twitter.com/jWIJBBcrXJ — ª (@vale_enne) January 14, 2021

Comunque Michele ha ragione non è mica quello peggio lì dentro!!!e lo trattano come fosse il peggiore del mondo…cioè fin tanto che lì dentro ci sono Armando e Riccardo è difficile che qualcuno sia peggio di loro. #uominiedonne pic.twitter.com/Uq9wrHZglO — Tea (@Tea_Fei) January 14, 2021

Dopo la morte di mia nonna non sono più riuscito ad essere me stesso come prima #uominiedonne pic.twitter.com/LntriiVLD6 — Ranocchietta_ (@Ranocchietta_) January 14, 2021

#uominiedonne

Roberta lascia andare Michele, che respinge 3 ragazze scese per lui e la guarda con occhi lucidi dicendo che vuole andare via perchè non se la vive bene nonostante abbia pensato sempre e solo a lei ma sbava per quel pesantone di Riccardo che l’ha usata per scopare pic.twitter.com/36YTS1sjsO — Tess, Tess, Tessa (@amolefossette) January 14, 2021

Michele Dentice ha abbandonato Uomini e Donne nonostante Maria lo abbia invitato, pur rispettando la sua decisione, a non lasciar perdere verso il forte interesse verso la dama.