Stiamo parlando del solo ed unico Malgioglio nazionale. Siete pronti a giocarvi i numeri fortunati e passare tante “notti perfette”?

Vuoi avere la certezza di una meravigliosa e splendida vita da sogno e tantissimi soldi in banca per fare tutto ciò che desideri tu, quando vuoi e come vuoi? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day? La fortuna va tentata!

Tutti noi vogliamo ricevere un dono, un premio. Vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo fare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto.

Questi sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte e vogliono un bacio della dea bendata. C’è sempre quindi una persona che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

I numeri li ricerchiamo in tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i probabili vincenti che vogliamo giocare per ottenere la vittoria. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando succede qualcosa di inspiegabile o di importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Un viaggio che possa cambiarci la vita nei territori caldi delle sabbie d’Egitto, una esperienza di lusso a Parigi. Non solo, ti piacerebbe un mese in crociere da favola per i mari del mondo, case di lusso e stilizzate nonché milioni di euro in banca?

E se i numeri te li offrisse la Zia Malgy che tutti abbiamo avuto modo di amare per decenni? Tutti noi abbiamo sorriso assieme a lui ed ora siam pronti a ricevere i numeri fortunati di Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio pronto a darti i numeri fortunati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Nome e Cognome: Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio Data di nascita: 23 aprile 1945

23 aprile 1945 Luogo di Nascita: Ramacca (provincia di Catania)

Ramacca (provincia di Catania) Età: 75 anni

75 anni Altezza: 165 centimetri

165 centimetri Peso: 84 kg

84 kg Segno zodiacale: Ariete

Ariete Professione: paroliere, cantautore, personaggio televisivo e opinionista

paroliere, cantautore, personaggio televisivo e opinionista Fidanzato: sembra sia fidanzato con un nutrizionista 38 enne

sembra sia fidanzato con un nutrizionista 38 enne Figli: Non ha figli

Non ha figli Followers su Instagram: 1 milione

1 milione Curiosità: ha partecipato per ben 2 edizioni al Grande Fratello Vip (l’ultima è proprio l’edizione 2020). Si è distinto in entrambe le edizioni come icona indiscussa della casa facendo parlare molto di sé.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre l’opinionista ed ex concorrente del GF VIP che più ci ha fatto sorridere ed è fonte di meme, Cristiano Malgioglio:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri di altezza del simpaticissimo opinionista ed uno è anche il milione di followers che Zia Malgy ha su Instagram. Infine l’ariete è il primo dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il simpaticissimo ex concorrente)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri di altezza del simpaticissimo opinionista ed uno è anche il milione di followers che Zia Malgy ha su Instagram. Infine l’ariete è il primo dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il simpaticissimo ex concorrente) 2 (il numero di partecipazioni come concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip in cui ha fatto sempre scintille)

(il numero di partecipazioni come concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip in cui ha fatto sempre scintille) 4 (il mese in cui è nato il simpaticissimo Cristiano Malgioglio)

(il mese in cui è nato il simpaticissimo Cristiano Malgioglio) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita dell’ex concorrente del GF VIP ed opinionista del GF condotto dalla sua migliore amica Barbara d’Urso)

(le prime due cifre dell’anno di nascita dell’ex concorrente del GF VIP ed opinionista del GF condotto dalla sua migliore amica Barbara d’Urso) 20 (le prime due cifre ed anche le ultime due cifre dell’anno di partecipazione all’ultima edizione di cui ha fatto parte)

(le prime due cifre ed anche le ultime due cifre dell’anno di partecipazione all’ultima edizione di cui ha fatto parte) 23 (il giorno in cui è nato il simpaticissimo uomo che ha scritto fra i testi più famosi della musica italiana, cantati poi da Mina ed Iva Zanicchi)

(il giorno in cui è nato il simpaticissimo uomo che ha scritto fra i testi più famosi della musica italiana, cantati poi da Mina ed Iva Zanicchi) 38 (gli anni di età che avrebbe il presunto fidanzato nutrizionista di Cristiano Malgioglio mai del tutto confermato o visto sulle copertine)

(gli anni di età che avrebbe il presunto fidanzato nutrizionista di Cristiano Malgioglio mai del tutto confermato o visto sulle copertine) 45 (le ultime due cifre dell’anno di nascita del bravissimo artista con una lunghissima carriera alle spalle)

(le ultime due cifre dell’anno di nascita del bravissimo artista con una lunghissima carriera alle spalle) 65 (i centimetri di altezza oltre al metro dell’artista che ha portato al successo canzoni come “Ancora ancora ancora” cantata da Mina o “l’importante è finire”)

(i centimetri di altezza oltre al metro dell’artista che ha portato al successo canzoni come “Ancora ancora ancora” cantata da Mina o “l’importante è finire”) 75 (i suoi anni di età, anche se a breve la Zia Malgy dovrebbe compierne ben settanta sei)

(i suoi anni di età, anche se a breve la Zia Malgy dovrebbe compierne ben settanta sei) 84 (il peso dell’artista che veste sempre in modo molto unico e speciale, senza mai mostrarsi ripetitivo o banale)

Sulla base dei calcoli fatti sul simpaticissimo artista e che sono stati forniti su base delle caratteristiche possedute dal bravissimo cantautore, scopriamo quali sono i numeri in serie da poter giocare con Cristiano Malgioglio:

1 – 2 – 4 – 19 – 20 – 23 – 38 – 45 – 65 – 75 – 84

Giocati i numeri di Cristiano Malgioglio e prova a vincere tutto!