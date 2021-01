Guenda Goria trionfa dopo il GF Vip: arriva il film su Amazon Prime

Guenda Goria continua a godersi il successo dopo l’esperienza al GF Vip. Su Amazon Prime è disponibile Anime Borboniche il suo primo film dopo l’esperienza al reality show di canale 5.

Guenda Goria non ha di certo bisogno di presentazioni. E’ stata definita come la vincitrice morale del Grande Fratello Vip perché nonostante le mille sfaccettature del suo carattere è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che ha imparato a volerle bene ad apprezzarla così com’è, per la sua semplicità e schiettezza. Guenda, però, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, vanta una solida carriera all’interno del mondo del teatro ed ha preso parte anche a numerosi progetti televisivi, ma adesso la figlia di Maria Teresa Ruta è pronta a raccogliere i frutti dell’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini con l’uscita del suo primo film su Amazon Prime.

Guenda è una delle attrici scelte per il nuovo film di Paolo Consorti e Guido Morra, Anime Borboniche, che è disponibile proprio oggi sulla piattaforma video del noto e-commerce. Ma di cosa tratta questo nuovo progetto e qual è il ruolo da lei interpretato?

Anime Borboniche: il nuovo film di Guenda Goria dopo il Grande Fratello Vip

Anime Borboniche racconta la storia di una coppia sposata che, durante un viaggio per raggiungere la Reggia di Caserta per una rievocazione di tipo storico, sceglie di terminare la propria unione a causa dei troppi litigi. La moglie del protagonista sceglierà di lasciarlo in mezzo alla strada durante il corso del loro viaggio e lui, vestito da cocchiere borbonico, senza i suoi effetti personali, si imbatterà in numerosi incontri sorprendenti tra cui quello del personaggio interpretato da Guenda Goria.

Decisamente un bel progetto quello a cui ha scelto di prendere parte l’ex concorrente del GF Vip, che poche ore fa è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, che ora raccoglie i frutti del successo nel reality show di canale 5. Guenda, grazie alla sua partecipazione al programma, sta riuscendo man mano a far avvicinare un pubblico più giovane al mondo dell’arte e del teatro. Mondo che prima i più giovani ignoravano completamente, ma che ora grazie a lei man mano stanno riscoprendo.

E a confermarcelo è lei stessa che durante l’intervista che ci ha rilasciato qualche tempo fa, ha rivelato che alcuni fan l’hanno riconosciuta per strada proprio perché ha tirato fuori dalla borsa un libro. I libri, la cultura, sono diventati il simbolo della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che fiera ed orgogliosa continua senza sosta la sua carriera nel mondo dell’arte. Quell’arte un po’ più introspettiva, ma che arriva dritta al cuore del pubblico che la segue.

Il nuovo film di Guenda Goria dopo il GF Vip era uno dei progetti più attesi dei suoi fan che finalmente possono vederla all’opera dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, visto che purtroppo non ne ha avuto modo di mettersi in gioco come avrebbe voluto a causa della chiusura dei teatri.