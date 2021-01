By

Charles Leclerc, il giovane pilota della Formula 1 ha appena annunciato la sua positività al virus e lancia un messaggio di speranza.

Il giovane pilota monegasco della Formula 1, Charles Leclerc ha appena annunciato la sua positività al coronavirus. Come molti, ha preferito dare l’annuncio direttamente dal proprio profilo social.

Charles Leclerc è nato a Monte Carlo, nel principato di Monaco, il 16 ottobre 1997. 23 anni è una giovane promessa della Formula 1 Ha iniziato a correre da bambino con i kart e oggi è uno dei piloti più stimati nel panorama mondiale. Oltre ad essere diventato un testimonial di brand mondiali.

Proprio qualche minuto fa, il pilota ha confermato la sua positività al Coronavirus. Leggiamo insieme cosa ha detto.

Charles Leclerc positivo al Coronavirus: l’annuncio

Charles, 23 anni e pilota Ferrari ha annunciato con un messaggio scritto bianco su nero di essere risultato positivo al Coronavirus. In particolare il pilota monegasco scrive (rigorosamente in lingua inglese): “Ciao a tutti, spero che tutti voi stiate bene. Voglio farvi sapere che sono risultato positivo ai test per il Covid-19“.

E poi continua: “Faccio dei controlli regolari in accordo con i protocolli del mio team”, facendo chiaro riferimento al fatto che in Formula 1 ci siano dei controlli rigidi e delle misure di sicurezza elevati (anche Hamilton in passato era risultato positivo al Covid).

Charles aggiunge: “Sfortunamente, ho scoperto di essere stato in contatto con un caso positivo e immediatamente mi sono messo in autoisolamento, avvisando tutti coloro con cui sono entrato in contatto. In un test successivo è venuto fuori che sono positivo”.

Detto ciò, Charles Leclerc ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute: “Io mi sento ok ed ho sintomi lievi. Dovrò rimanere in isolamento nella mia casa a Monaco in collaborazione con normative realizzate dalle autorità sanitarie locali.”

Infine Charles lancia un messaggio di speranza: “Restate al sicuro e prendetevi cura di voi.”