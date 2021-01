Dopo Il Trono di Spade, ecco la nuova serie più scaricata illegalmente al mondo

TorrentFreak ha svelato la classifica delle serie più scaricate nel 2020, la prima posizione non sembra essere stata una sorpresa per nessuno.

Tra le serie che più hanno appassionato il mondo troviamo The Game of Thrones. Questa serie ha saputo tenerci incollati allo schermo con le avventure di Jon Snow, Sansa, Arya, Daenerys e tutti gli altri. Abbiamo visto draghi volanti, magie, storie d’amore appassionate, abbiamo pianto la morte di molti personaggi e temuto per altri. La risonanza mondiale della serie del Trono di spade si deve essenzialmente all’effetto sorpresa che è stato in grado di generare in ogni episodio, davvero notevole. A proposito quale personaggio di Game of Thrones sei secondo il tuo segno zodiacale?

Dopo il 2019, nuove serie hanno fatto capolino e sono riuscite a detronizzare Il Trono di Spade. Chi sarà riuscito a surclassare il Trono di Spade?

Le serie più scaricate illegalmente nel 2020

Quali serie avranno occupato le prime tre posizioni tra le serie più piratate al mondo? La piattaforma di download illegale TorrentFreak ha svelato la classifica e Game of Thrones non ne faceva più parte.

Ecco quali serie hanno occupato il podio:

In terza posizione troviamo Westworld, anch’essa è una serie HBO ambientata in un parco di divertimenti dove compaiono robot umanoidi.

troviamo anch’essa è una serie HBO ambientata in un parco di divertimenti dove compaiono robot umanoidi. In seconda posizione troviamo The Boys , su Amazon Prime, la serie che parla di supereroi un pò tormentati, delle vere celebrità.

troviamo , su Amazon Prime, la serie che parla di supereroi un pò tormentati, delle vere celebrità. In prima posizione troviamo The Mandalorian, la serie più piratata al mondo, direttamente dall’universo di Star Wars, The Mandalorian , diretta da Jon Favreau, detiene il primato.

Le avventure di Mando e Baby Yoda stanno riscuotendo un successo enorme. Se vuoi vedere anche tu le loro avventure ti basterà iscriverti alla piattaforma di streaming Disney +.

Attualmente siamo alla seconda stagione, e pare che una terza sia in fase di ultimazione, l’uscita è prevista per Dicembre 2021 .