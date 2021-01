Vuoi innamorarti e non sai da dove iniziare? Ecco cosa cambiare per realizzare il tuo desideri.

Se è vero che l’amore è un sentimento prezioso ed ambito, è anche vero che non tutti riescono a provarlo quanto vorrebbero. Sono infatti tante le persone che pur bramando una storia d’amore come quelle dei film, fanno davvero fatica a farsi travolgere dall’amore. Un problema che alcuni vivono in modo pesante e che potrebbe essere risolto semplicemente cambiando atteggiamento. A volte, infatti, non ci si innamora per paure pregresse e per dei freni che si mettono in atto in modo inconscio. Basta però capire su cosa lavorare per risolvere il problema e scoprirsi finalmente innamorati o quanto meno sulla strada giusta per provare questo sentimento.

Cosa cambiare per provare finalmente l’amore

Ariete – Metterti da parte

Ebbene si, per poter provare l’amore devi imparare a metterti da parte e a guardare meno a te stessa. Il tuo bisogno di compiacerti e di sentirti sempre al centro dell’attenzione ti impedisce infatti di notare chi hai accanto. Questo fa si che finisci con il non andare mai oltre la pura attrazione. Per amare davvero hai bisogno di conoscere chi c’è dall’altra parte, di interessarti a lui e di fargli spazio prima nella tua mente e subito dopo nel tuo cuore. E come puoi fare se occupi l’intero spazio in entrambi i posti? Lavorare su questo aspetto ti porterà a vivere il sogno d’amore che tanto desideri.

Toro – Abbandona il controllo

L’amore è la cosa a cui tieni di più. Purtroppo, però, il tuo essere perfezionista ti porta a volerlo controllare in ogni suo aspetto. Ciò ti porta a vivere le cose in modo troppo calcolato e poco istintivo. E questo finisce con il togliere gran parte della poesia al sentimento che vorresti provare. Iniziare a seguire maggiormente l’istinto e a lasciare gli altri liberi di esprimersi per ciò che sono, forse all’inizio ti spaventerà un po’. Nel giro di poco, però, ti darà modo di sperimentare sentimenti ed emozioni nuove. E, inutile dirlo, tra questi potrebbe esserci proprio l’amore.

Gemelli – Sii te stessa

A volte ti capita di metterti da parte e di nasconderti un po’, dando per scontato di non poter piacere se mostrassi tutta te stessa. L’amore, però, è un sentimento particolare che spesso nasce proprio da emozioni contrastanti e che può essere acceso da modi di essere e di fare insoliti. Se vuoi sentirti amata ed essere libera di ricambiare, dovresti quindi accettarti di più ed iniziare a mostrarti per quella che sei veramente. Pregi e difetti sono ciò che ti caratterizza e che fanno la persona che sei. Una persona ricca di cose da dare ed un passo più vicina all’amore.

Cancro – Segui il cuore

Spesso, al fine di sentirti sicura di te, finisci con lo stabilire delle caratteristiche da cercare nel tuo ipotetico lui. Ciò ti porta probabilmente a trovare una persona più o meno giusta ma non quella di cui innamorarti. Per poter provare a pieno l’amore hai bisogno di essere più istintiva, di avvicinarti a chi ti attrae senza un motivo particolare e di attendere di vedere a cosa porterà la sua conoscenza. L’amore è qualcosa che non puoi controllare e parte del suo fascino risiede proprio in questo. Un motivo in più per provare ad essere più libera.

Leone – Sii meno pretenziosa

Da un grande amore pretendi veramente tanto e ciò rischia di portarti a non innamorarti mai. Se è vero che non è giusto accontentarsi, è infatti anche vero il contrario. E dare almeno una chance a chi hai davanti sarà sicuramente un buon modo per conoscere davvero chi ti interessa e mostrarti un po’ di più per quella che sei. In questo modo, senza mettere a disagio chi hai davanti potresti scoprire che a volte anche quelli che all’inizio sembrano dei difetti nascondono qualcosa di buono. Un aspetto che vale davvero la pena

esplorare e che ti consentirà di iniziare ad amare qualcuno.

Vergine – Sii meno negativa

Il tuo problema con l’amore? Sei così negativa e portata a pensar male di chi hai davanti che alle volte finisci con il non vedere davvero le potenzialità di chi hai accanto. Ok essere prudenti ma vivere di paure non è il modo migliore per avvicinarsi a qualcuno. Il rischio è sempre presente ed è giusto esserne consapevoli. Al contempo, però, è importante anche lasciare aperta la porta al dubbio e alla speranza. E quando deciderai di farlo scoprirai che l’amore è sempre stato lì e che l’unico problema era che ti impedivi semplicemente di viverlo.

