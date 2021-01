Anticipazioni Uomini e Donne oggi: ritorno di una coppia in dolce attesa

By

Anticipazioni Uomini e Donne 14 gennaio: il ritorno di un’amatissima coppia in dolce attesa e una clamorosa eliminazione.

Clamorose anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 14 gennaio. Maria De Filippi tornerà ad occuparsi dei protagonisti del trono over, ma anche dei tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni, sempre più vicini alla scelta.

Cosa accadrà, dunque, nel nuovo appuntamento col dating show di canale 5? A svelare tutti i dettagli sono le talpe del Vicolo delle news. La puntata in onda oggi è stata registrata lo scorso 29 dicembre e le sorprese non mancheranno.

Anticipazioni Uomini e Donne 14 gennaio: il ritorno di Jara e Nicola in attesa del secondo figlio e l’eliminazione di Antonio

Dopo il ritorno in studio di Ida Platano, protagonista di un durissimo scontro con Riccardo Guarnieri, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, torneranno in studio Jara Gaspari e Nicola Balestra che, già genitori di Tommaso, annunceranno di essere in attesa del secondo figlio.

Tra i protagonisti del trono over, inoltre, dovrebbe trovare spazio anche Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez e che annuncerà la decisione di lasciare definitivamente la trasmissione non sentendosi più a suo agio.

Anche Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua potrebbero trovare spazio con il cavaliere che deciderà di ricominciare a frequentare Roberta rifiutando di conoscere anche altre dame per dedicarsi solo a lei.

Per quanto riguarda il trono classico, in studio ci saranno sia Davide che Sophie, ma chi sarà il protagonista della puntata? Qualora fosse Davide, il pubblico assisterebbe ad una sua nuova esterna con Chiara deludendo Beatrice, visibilmente delusa.

Se, invece, al centro dello studio si accomoderà Sophie Codegoni, ci sarà una clamorosa eliminazione. La giovane tronista, infatti, annuncerà di aver preso una decisione ed eliminerà Antonio Borza con cui ha sempre avuto discussioni.

Sophie, così, resterà con due soli corteggiatori ovvero Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri per i quali prova un fortissimo interesse anche se, esattamente come Davide Donadei con Chiara e Beatrice, anche lei ha ancora le idee confuse per poter fare una scelta senza ripensamenti.