Scopri per ciascun sengo dello zodiaco un consiglio del nostro fidato oroscopo su come affrontare la giornata di oggi.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Pensieri tormentati non smettono di ronzarvi in testa: la giornata appare decisamente in salita per i primi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Ariete

Qualche amica ti ha deluso e, in questo caso, il distanziamento sociale sembra esser veramente la manna dal cielo.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Toro

Voi, ragazze tutte d’un pezzo, con la testa sulle spalle, oggi scoprite un’inedita spensieratezza: godetevela.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Una notte carica di sogni tormentati vi porta dirette verso una giornata con la mente in perenne confusione.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Liti tra amiche ma anche in famiglia c’è maretta e così i prossimi tre segni ffornteranno un mercoledì turbolento.

Oroscopo oggi Cancro

Tra amiche la distanza rende i battibecchi ancor più accesi e taglienti e, ahimè, spesso sui social, in pubblica piazza.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

La dolce metà va un po’ messa in riga, deve capire che certi trattamenti a voi decisamente non vanno riservati.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Il rientro a lavoro scombussola un po’ la famiglia, oramai abituata ad avervi sempre a casa ma presto tutto potrebbe ancora una volta cambiare

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

I prossimi tre segni saranno oggi decisamente bisognosi di allentare la pressione: lottate per ritrovare la vostra pace.

Oroscopo oggi Bilancia

Se avete rotto con qualcuno o la storia non è ancora cominciata non vuol dire che nella vostra vita non ci sia amore: la famiglia è lì per voi

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Dopo una giornata di lavoro piuttosto pesante un po’ di relax ci vuole: che ne dite di un buon libro.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5.

Oroscopo oggi Sagittario

Un pizzico di nervosismo di troppo rende la vostra giornata decisamente elettrica: fatevi sentire e rimetterete ordine.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Per gli ultimi tre segni si apre una giornata variegata: chi sorride, chi si arrabbia e chi vuole semplicemente prendere il largo.

Oroscopo oggi Capricorno

Tra le braccia del vostro lui finalmente passione e sentimento si sposano e voi ritrovate un sorriso a cinque stelle

Amore: 10

Lavoro: 5

Salute: 7.

Oroscopo oggi Acquario

In famiglia la tensione non manca e i battibecchi vi fanno sentire sempre più lontane da chi dovrebbe incarnare invece i vostri cari.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Se le amiche vi mancano non cedete alla tentazione: la pandemia non è finita e serve ancora un po’ di pazienza.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.