Dopo la crisi e l’addio, l’attore Massimo Boldi, 75 anni è tornato con la fidanzata Irene Fornaciari, 40, l’amore alla fine ha trionfato. In giro per le strade di Roma: il gesto romantico di lui non passa inosservato. Ma come l’hanno presa le tre figlie dell’attore?

In giro per Roma con la giovane compagna, “Cipollino” ossia Massimo Boldi fa il galante con un bellissimo gesto d’amore.

Massimo Boldi, 75, passeggia per Roma con la fidanzata Irene Fornaciari, 40, e la barboncina Toy al seguito dopo aversi preso una piccola pausa di separazione, la coppia è tornata nuovamente insieme e più forte che mai. Nonostante l‘unico amore di Massimo sia per sempre la moglie, morta nel 2004 Massimo ama moltissimo la sua fidanzata.

Massimo Boldi e Irene di nuovo insieme: “Era troppo preziosa per perderla”

Massimo Boldi è tornato insieme alla fidanzata Irene Fornaciari dopo la separazione annunciata lo scorso luglio e si racconta a cuore aperto in un’intervista concessa al settimanale ‘Oggi‘:

“Vorrei che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché”, ha detto della compagna con cui è tornato insieme dopo una pausa di qualche mese.

“Le dissi chiaramente che Irene sarebbe rimasta nella mia vita quando le rivelai che ci eravamo lasciati”, spiega l’attore alla giornalista del settimanale Oggi riguardo al suo controverso rapporto con la 41enne lucchese: “Era troppo preziosa per perderla… Fatto sta che abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva… Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti”. Massimo ha tralaltro un legame molto forte e solido con le sue figlie, Micaela, Marta e Manuela.

Resta un ostacolo: l’approvazione delle figlie di Massimo Boldi: “Le ragazze mi lasciano apparentemente libero di fare ciò che desidero: ma poi al dunque non è davvero così”, difatti il noto attore ha confidato ù: “Ma per me la felicità non può essere senza tutto il mio circo. Possibile che sia così difficile comprendere che Cipollino ha bisogno di amore?”.