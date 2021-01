La digestione è lenta dopo cena e avvertite un senso di pesantezza allo stomaco? Fate attenzione, ecco i cibi da evitare a cena.

E’ capitato a tutti di avere sentirsi un peso allo stomaco dopo cena, ma come mai? La risposta è semplice sicuramente avrete consumato una cena abbondante, la sensazione è avere un macigno sullo stomaco.

Per il benessere del nostro organismo sarebbe molto importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, preferendo alimenti salutari, con pochi grassi e zuccheri. Infatti ci sono alcuni alimenti che non andrebbero consumati spesso a in particolar modo di sera.

Dovrebbe essere un abitudine di tutti porre attenzione a tavola, ma secondo alcuni mangiare sano è noioso, ma non è proprio così, soprattutto se diventa un abitudine non va per nulla bene. Infatti ci sono alcuni alimenti che possono influenzare la qualità del sonno a causa della lenta digestione, noi di CheDonna.it, vi diamo qualche consiglio su cosa mangiare a cena evitando alcuni alimenti.

Ecco i cibi da evitare a cena

Ogni pasto della giornata è importante non va saltato nessuno, si inizia a colazione per poi terminare a cena, ricordate anche degli spuntini che devono essere non solo leggeri ma salutari.

Se saltate quello pomeridiano rischiate di arrivare a cena affamati e mangiare tutto quello che vi passa davanti agli occhi, ma certo non la scelta più saggia. Non basta solo questo sarebbe buona abitudine mangiare almeno un paio di ore prima di andare a dormire. In questo modo faciliterete la digestione non vi sentirete appesantiti durante la notte e dormirete tranquilli.

Purtroppo quando la digestione è troppo lenta e difficile si ripercuote negativamente sul sonno che può essere alterato e disturbato, ma si possono verificare disturbi gastrointestinali o reflusso.

Scopriamo allora quali sono gli alimenti da evitare a cena.

-Alimenti fritti: a prescindere se preparate a casa i cibi da friggere o acquistate quelli pre-fritti industriali possono causare pesantezza allo stomaco per un semplice motivo. Questi alimenti apportano non solo grassi, ma anche glucidi che possono mettere a dura prova la digestione soprattutto se esagerate con le quantità.

-Panini e tramezzini super farciti: se preparate panini con hamburger, patatine fritte, salse e formaggi non fate altro assumere cibi troppo calorici quindi non facilmente digeribili ma anche ricchi di conservanti e addensanti che non sono nutrienti per il nostro organismo.

-Salse e condimenti: in particolar modo quelli piccanti che utilizzate per condire i piatti. Non è sbagliato utilizzarli ma a cena potrebbero causare irritazione allo stomaco, percependo bruciore. Quindi sono sconsigliati alle persone che hanno già problemi di reflusso, acidità di stomaco. Sarebbe opportuno parlarne con il medico se avete questo fastidi.

-Piatto di pasta condita: mangiare la pasta di sera non è per nulla consigliato, magari potete scegliere il riso o della pasta integrale. In particolar modo se si tratta di un piatto elaborato e ricco di ingredienti. Quindi bandite paste al forno che vengono preparate con besciamella, sughi, latticini e non solo, ma anche timballi di pasta che sono fritti.

-Carne e pesce non magri: di sera si sa basta un secondo piatto accompagnato da un piatto di verdure. Ma sicuramente tar le carni e pesce dovreste scegliere quelle più leggere, magre, come tacchino, pollo, e non solo anche merluzzo, certamente banditi polpettoni farciti, calamari ripieni e frittura di pesce. Evitate anche la carne rossa in quanto richiede una digestione più lunga, quindi potreste impiegare più tempo a dormire. Ma conoscete gli alimenti che facilitano la digestione? Scopri quali.