Chi eri nella vita passata: scoprilo con il nostro test

Bene, a questa domanda così difficile oggi abbiamo una risposta, grazie al nostro test che ti svela chi eri nella tua vita passata!

Come vedi, nell’immagine qui sopra, ci sono tre oggetti molto diversi tra di loro.

Si tratta di un libro, un violino ed una bombetta.

Quello che ti chiediamo di fare oggi è, semplicemente, di scegliere quello che ti attira di più!

Non ci sono particolari nascosti da svelare (come in questo test) o dettagli da individuare in un determinato lasso di tempo (ma se vuoi cimentarti qui trovi un altro test che ti mette alla prova).

Devi solo scegliere l’oggetto che ti attira di più!

Puoi ovviamente scegliere mettendoci tutto il tempo che vuoi e riflettendo bene sulla tua decisione; noi, però, ti consigliamo di non metterci troppo tempo!

Devi sapere che in questo tipo di test è l’istinto quello che ti aiuta a fare la scelta più “giusta”.

Lasciati andare, quindi, guarda l’immagine e scegli velocemente l’oggetto che ti sembra più familiare, non importa quanto “assurdo” ti sembri.

Bene, ora che hai scelto possiamo leggere il responso e scoprire chi eri nella tua vita passata: sei pronto alla rivelazione?

Hai scelto il libro: tra i tre oggetti che ti abbiamo proposto hai sentito un legame particolare con il libro.

Le pagine, anche se vuote, e l’oggetto in sé rappresentano qualcosa che ti attira in maniera potente, anche attraverso gli anni!

Bene, con ogni probabilità nella tua vita precedente eri un monaco oppure un esponente del clero!

Sei stato un sacerdote che si occupava di custodire la cultura ed era fra le poche persone al mondo a saper leggere e scrivere.

Complimenti! Hai scelto il violino: se hai scelto il violino c’è solo una possibilità. Nella tua vita passata eri un re oppure una persona molto importante!

Questa scelta, infatti, denota un certa tendenza a ricercare oggetti di lusso e particolari, che magari non conosci neanche a fondo.

Eri abituato ad essere circondato dal lusso e dalla ricchezza e sicuramente avevi tanti servitori che soddisfacevano ogni tuo desiderio!

Insomma, eri qualcosa di paragonabile ad un signorotto od un mecenate: una persona che si interessava delle arti ma senza praticarle da vicino! Hai scelto la bombetta: se hai scelto la bombetta, con ogni probabilità, nella vita passata ti occupavi di svolgere un lavoro importante e decisamente serioso.

C’è la possibilità che tu fossi un banchiere oppure qualcuno che lavorava a stretto contatto con i soldi e con le finanze.

Insomma eri un vero pezzo grosso!

La bombetta è da sempre sinonimo di un certo tipo di abbigliamento inglese proprio perché è lì che ha conosciuto la sua maggiore diffusione.

Che sia un altro indizio sulla tua provenienza… nel tempo?

Insomma, il test è riuscito ad indovinare chi eri?

Non possiamo far altro che ricordarti che questo test, così come gli altri che ti proponiamo, hanno uno scopo ludico. Insomma, servono solo a divertirsi!

Magari, però, hai trovato nella descrizione dell’oggetto che hai scelto, qualche aggancio con la tua vita attuale: chissà?