Ecco cosa succede nel cervello di una donna durante l’orgasmo, il video è fantastico

Cosa accade nel cervello di una donna in piena esplosione di piacere sessuale? Scoppiano i fuochi d’artificio e lo dimostra un video.

Il video pubblicato su youtube è la dimostrazione di quello che accade nel cervello di una donna in piena esplosione di piacere. Le donne non trovano parole a volte per descrivere l’incredibile sensazione che provano in quel momento, sensazioni inebrianti, intense, un’esplosione dei sensi e guardando il video capiamo il perché.

Alcuni ricercatori americani hanno cercato di tradurre in immagini queste sensazioni e lo hanno fatto immortalando in una risonanza magnetica l’esplosione del piacere femminile, un lavoro che era stato fatto l’ultima volta nel 2006 da un team di ricercatori olandesi.

Questa volta operò siamo di fronte ad un vero capolavoro e la straordinarietà di queste immagini si deve al fatto che i ricercatori hanno tentato di creare un video mettendo insieme tutti gli scatti della sequenza della risonanza.

Cosa accade al cervello in pieno orgasmo?

Come potete notare guardando il video prodotto dal team del Prof. Barry Komisaruk, quando una donna raggiunge l’apice del piacere il suo cervello soccombe a diverse stimolazioni.

Per poter realizzare questo video una terapista sessuale 54enne, Nan Wise, si è sottoposta ad auto stimolazione con degli elettrodi sul suo cranio. Grazie a questi elettrodi è stato possibile notare quali parti del cervello subivano una stimolazione e in quale frequenza.

Ecco come capire le immagini:

Le parti di colore rosso indicano che il cervello è a riposo, ed è così che appare il cervello all’inizio del video, in seguito diventano gradualmente gialle e poi tendono a schiarirsi ancora. Quando il cervello è chiaro, a livello di quasi tutte le strutture cerebrali, significa che la donna sta avendo il picco del piacere.

Altro fatto interessante che mostrano queste immagini è che quando la donna inizia a stimolarsi il cervello si attiva.

Le prime parti attive del cervello sono quelle legate alle parti sensoriali dei genitali e poi si diffonde diventando più ampia, infine si attiva la parte relativa al sistema di ricompensa e quindi quella più profondamente legata al piacere.

Ad ogni modo il video mostra una evidente e significativa attività cerebrale al momento dell’orgasmo e una tale entità di attività cerebrale è stata identificata solo in caso di attacco epilettico.

Il direttore di questo studio, ha rilasciato una intervista per il Wall Street Journal, nella quale ha riferito che.

“uno dei punti più sorprendenti di queste immagini è che tutte le parti importanti del cervello si sono attivate durante l’orgasmo. È un arazzo di sensazioni ”.

A quale scopo è stato condotto questo studio?

L’obiettivo di questo video risalente al 2011 non era solo quello di dare una dimostrazione dell’attività cerebrale durante l’orgasmo, ma anche quella di capire la motivazione per la quale molte donne soffrono di anorgasmia, un disturbo che impedisce loro di raggiungere l’ orgasmo, con la finalità di poter individuare il modo per curare questo disturbo.