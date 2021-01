L’Italia continuerà ad attraversare un periodo di grande freddo, con temperature basse a neve anche a bassa quota: quello del 13 Gennaio 2021 è un perfetto meteo invernale.

Nel corso della giornata del 13 Gennaio 2021 l’Italia sarà inondata dal sole, con piccole zone ancora in balia del maltempo, come l’estremo Nord Italia e l’estremo Sud Italia, dove continueranno le manifestazioni a carattere temporalesco che hanno caratterizzato gli scorsi giorni.

I venti di Maestrale e Tramontana continueranno a spazzare via le nubi residue ma, provenendo da Nord, continueranno a spingere aria fredda sulla nostra penisola, contribuendo in maniera significativa a un ulteriore abbassamento delle temperature.

Previsioni per il Nord Italia

Il Nord Italia godrà di tempo stabile e molto soleggiato per l’intero arco della giornata. Qualche addensamento nuvoloso in mattinata si prevede soltanto in corrispondenza della Liguria e dell’alta Toscana e, a Est, sul Veneto e Friuli.

Il Nord però non sarà completamente al riparo dalle precipitazioni: la neve cadrà su Val D’Aosta, Trentino e Alta Lombardia fin dalle prime ore del mattino e addirittura scenderà più fitta nelle ore serali.

Le temperature più basse del Nord saranno ancora quelle di Bolzano, che negli scorsi giorni ha fatto toccare anche picchi minimi di -10°. In queste ore la situazione è migliorata, e il termometro scenderà “soltanto” fino a -5° per risalire fino alla massima di 1°.

Sotto lo zero anche Bologna, con -2° di minima e 7° di massima. Molto più mite il tempo a Genova, con 8° di minima e 11° di massima.



Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Anche il Centro Italia godrà di un cielo prevalentemente sereno, con qualche addensamento nuvoloso esclusivamente sulla Toscana, sull’Umbria e sul Lazio settentrionale.

La nuvolosità rimarrà costante per tutto il giorno ma non darà luogo ad alcuna precipitazione. Non si può dire lo stesso per la Sardegna, purtroppo. La regione sarà infatti interessata da una certa nuvolosità per tutto il giorno e sono previste anche lievi piogge nella zona centrale dell’isola che però continueranno dal mattino fino a sera.

Le temperature continueranno a essere estremamente rigide. Firenze sarà interessata ad esempio da una fortissima differenza di temperatura tra le ore notturne e quelle diurne, con 3° di minima e 10° di massima. Ancora più fredda Perugia, con -1° di minima E 7° di massima. All’Aquila le minime si fermeranno a 0° e le massime non andranno oltre i 7°. A Cagliari invece le temperature oscilleranno tra 11° di minima e 13° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Il Sud Italia avrà un cielo coperto o parzialmente nuvoloso per gran parte del giorno, con precipitazioni sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia Settentrionale fin dalle prime ore della mattinata. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si faranno più intense soprattutto sul Messinese, dove acquisiranno carattere temporalesco.

La situazione rimarrà pressoché invariata anche nel corso della sera, con lievi rovesci su tutta la Sicilia.

Le previsioni meteo del 13 Gennaio 2021 indicano che le temperature più basse del Sud Italia saranno quelle di Potenza con 0° di minima e 6° di massima insieme a quelle di Campobasso con -1° di minima e 7° di massima. Molto calda Palermo, che manterrà per tutto il giorno le stesse temperature di Cagliari: 11° di minima e 13° di massima.