Grazie al settimanale Chi, diretto dal conduttore del GF Vip 5 Alfonso Signorini, dopo ogni puntata si possono trovare sui social le immagini dei personaggi con gli abiti e gli accessori mostrati in tv. Prendiamo spunto per raccontarvi qualcosa in più.

Nella puntata del Grande Fratello Vip dell’undici gennaio è stato l’attore pugliese Mario Ermito a lasciare la Casa. Quello che però più interessa la marea di donne che navigano nel web ogni settimana sono i look delle concorrenti del reality, i costi per copiarle e gli stilisti che le hanno vestite. Scopriamoli insieme.

I look delle protagoniste del GF Vip

La conduttrice e cantante Stefania Orlando è, insieme a Tommaso Zorzi, tra i concorrenti più amati dal pubblico. Come ogni settimana ha scelto una creazione del giovane e talentuoso stilista romano Ivan Iaboni, conosciuto anche perché veste, oltre alle star del piccolo schermo, anche la cantante Giorgia – nel videoclip “Oronero” – e le influencer del momento.

Gli outfit femminili della puntata di lunedì 11 gennaio

Cecilia Capriotti – abito panna di Twinset

– abito panna di Twinset Elisabetta Gregoraci – Abito Elisabetta Franchi da 459 euro, orecchini Dior da 390 euro e stivali Jimmy Choo

– Abito Elisabetta Franchi da 459 euro, orecchini Dior da 390 euro e stivali Jimmy Choo Giulia Salemi – Alexander Vauthier da 2950 euro e scarpe Le Silla da 540 euro

– Alexander Vauthier da 2950 euro e scarpe Le Silla da 540 euro Sonia Lorenzini – mini abito Balmain da 2490 euro

– mini abito Balmain da 2490 euro Stefania Orlando – abito lungo di Ivan Iaboni

Cecilia Capriotti, in nomination con Maria Teresa Ruta, ieri è passata inosservata con l’abito semplice e pomeridiano di Twinset che avrebbe richiesto almeno un minimo di accessori coordinati. Sonia Lorenzini invece centra quasi sempre il punto con outfit strutturati e d’impatto (foto sotto).

Nell’immagine seguente il costoso outfit scelto dalla simpatica Giulia Salemi. Di lei vi abbiamo parlato proprio ieri, Pierpaolo Pratelli infatti l’ha lasciata senza parole. Che piaccia o meno, di sicuro bisogna fare i complimenti alla sua stylist!

L’ex modella Elisabetta Gregoraci, fresca di vacanza a Dubai, si è presentata con un abito firmato Elisabetta Franchi sensuale e classico allo stesso tempo.

Oltre alle informazioni sui capi fashion, sempre sul nostro sito ci sono rubriche sia per le pagelle allo stile dei personaggi famosi della Casa di Canale 5 sia fuori – come ad esempio Anna Tatangelo – ed i consigli per copiarle le più glamorous.

Silvia Zanchi