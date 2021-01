Scopri come riprenderti dopo una delusione d’amore in base al tuo segno zodiacale.

Soffrire per amore è un’esperienza dolorosa che nessuno ama fare. Ci si sente soli, depressi, svuotati ed incapaci di provare emozioni positive. Cosa che diventa ancora più grave quando la sofferenza arriva da un rifiuto o da un grande amore che ha scelto di andarsene o che ha tradito la fiducia riposta con fatica su di lui.

Qualsiasi sia il motivo, chi si trova a fare i conti con un cuore spezzato, finisce quasi sempre per chiudersi in se stesso dimenticando le tante cose belle che la vita ha da offrire ogni giorno. Un aspetto che andrebbe ridimensionato e cambiato il prima possibile. Per fortuna, ognuno di noi può fare qualcosa in proposito. Ed oggi coglieremo il consiglio delle stelle per scoprire come ogni segno zodiacale può agire per far fronte al proprio cuore spezzato.

Come riprenderti da una sofferenza d’amore in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Entrando in azione

Per quanto tu sia una persona d’azione, quando il tuo cuore si spezza finisci con il chiuderti in te stessa smettendo di fare tantissime cose. Si tratta di un modo di fare deleterio e che alla lunga finisce con il farti star male, snaturandoti e facendoti credere di non poter mai più tornare a sorridere. L’unico modo per affrontare la cosa è costringerti ad agire. Accetta gli inviti degli amici, organizza una cena a casa tua e vai a quella riunione di lavoro che avevi declinato. Ogni singola azione, purché ti distragga, sarà un passo in più verso un cuore tutto nuovo da sfoggiare e con il quale andare incontro ad una vita sicuramente migliore. Una vita nella quale sarai presto pronta ad avvicinarti nuovamente a qualcuno da amare.

Toro – Coccolandoti

A te che ami tanto la comfort zone e che nella vita desideri sperimentare solo cose belle, un cuore spezzato pesa più di ogni altra cosa. Oltre alla cocente delusione, ti trovi infatti a dover affrontare un periodo negativo e nel quale sentire il freddo dentro invece del caldo a cui tanto aspiri. Ebbene, questo è il momento per dare sfogo alla tua creatività. E ciò significa iniziare a coccolarti con quanta più energia possibile. Preparati un buon dolce, invita un’amica cara a passare qualche giorno con te, goditi un bel film o un’intera serie tv che con il tuo ex non potevi guardare e fatti dei regali. Pian piano il calore che ti sembra mancare tornerà a riscaldarti e con esso riemergerà anche la tua voglia di fare e di essere felice.

Gemelli – Dando il meglio di te

All’interno dello zodiaco, tu sei una delle persone senza alcun dubbio più energiche. E ciò fa di te una vera forza della natura. Quando ti trovi a soffrire per amore, però, finisci per dar spazio alla tua parte negativa, quella che preferisce non far nulla e che si nutre solo di emozioni negative. Per uscire da questo limbo devi impegnarti e dare il meglio di te. E ciò significa darci dentro con qualunque cosa sia in grado di interessarti. Che si tratti di un progetto di lavoro, di un hobby, di un nuovo work out per rimetterti in forma o di organizzare un evento speciale, ciò che conta è scegliere qualcosa che ti piace fare e metterci tutto l’impegno che hai. In questo modo terrai la mente impegnata quanto basta per distrarti fin quando tornando a pensare all’origine del tuo malessere non ti scoprirai un po’ più guarita.

Cancro – Stando con chi ami

Ok, sicuramente in un momento come questo l’unica persona che vorresti accanto è proprio quella che ti ha allontanata. Resta però il fatto che intorno a te ci sono tante persone che ti vogliono bene e che potrebbero renderti felice con la loro vicinanza. Per questo motivo, quando ti senti giù dovresti impegnarti al massimo per stare con chi ami e per godere della sua vicinanza. In questo modo ricorderai a te stessa cos’è il vero affetto e quanto è prezioso esserne circondati da tutte le parti. Un modo come un altro per riconoscere di essere ancora viva, amabile, in grado di amare e pertanto fortunata. Forse, ti sembrerà un po’ poco per iniziare a star meglio. Ma nel giro di poco ti troverai a cambiare idea.

Leone – Impegnandoti sul lavoro

Per te, reagire è quanto di più immediato ci sia. E sai farlo davanti ad ogni tipo di delusione. Quando si parla d’amore, però, finisci con l’essere un po’ meno reattiva, dimenticando le tante cose che potresti fare. Per avere un piccolo promemoria, quindi, prova a guardare com’è messo il lavoro e cerca di investire le tue tante energie su quello. Un’altra possibilità può essere invece quella di portare avanti qualche progetto che eri stata costretta a mettere da parte per mancanza di tempo e che invece, in poco tempo, potrai rendere nuovamente attivo. In questo modo ti stancherai (e caricherai) al punto da non ricordare quasi più il perché stavi male. E quando ti capiterà di tornarci con il pensiero sarà solo per renderti conto di quanta strada sei riuscita a mettere tra te ed il tuo dolore.

Vergine – Trovando qualcosa che ti dia pace

Un amore che finisce ti apre sempre vecchie ferite che non ti fa bene mantenere a lungo aperte. E se aggiungiamo a ciò il tuo essere spesso negativa, è facile capire quanto tu possa star male in un simile frangente. Per fortuna, hai diverse armi con cui combattere il mal d’amore ed una di queste è quella di trovare qualcosa che ti dia pace e serenità. Che si tratti di meditazione, di uno sport che allontani la rabbia infondendoti voglia di vivere o di un libro in grado di parlare direttamente alla tua anima, ciò che conta davvero è fare qualcosa che ti dia pace. In questo modo riuscirai pian piano a curare il tuo cuore, a prendere le distanze dal dolore e a sentirti più che mai serena e felice. Proprio come prima di incontrare chi ti ha fatto soffrire.

