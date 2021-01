By

Belen Rodriguez pubblica sui social la foto dei piedi, ma spunta una modella russa che aveva condiviso lo stesso scatto un anno fa.

Scoppia il caso dei piedi di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, pochi giorni fa, sul proprio profilo Instagram da 9,7 milioni di followers, ha pubblicato la foto delle gambe e dei piedi che ha raccolto 180mila like. Nulla di strano considerando che ogni post della showgirl argentina diventa virale se non che la pagina Very Inutil People avrebbe scoperto che la stessa foto, ad aprile dello scorso anno, era stata pubblicata da una modella russa.

La ragazza che, lo scorso anno, sul proprio profilo Instagram da 264mila followers aveva pubblicato la stessa foto si chiama Maya Zaboshta la quale, dopo aver visto ha commentato il tutto sui social.

Belen Rodriguez e il mistero della foto dei piedi: parla la modella russa Maya Zaboshta

La foto pubblicata da Belen Rodriguez è quella che vedete qui in alto. “Sulle mie scarpe“, si legge nella didascalia che accompagna lo scatto. Scarpe che sarebbero firmate The Attico come fa sapere la modella russa Maya Zaboshta che aveva pubblicato la stessa foto ad aprile 2020.

La modella, dopo aver visto la foto di Belen Rodriguez, ha così commentato la vicenda: “Foto ai miei nuovi amici! Sono le mie gambe e le mie scarpe. Grazie per il vostro sostegno”.

Scusate, ma non ci stiamo soffermando abbastanza sul trash di Belén che spaccia per sua una foto di un’influencer russa che con eleganza la sputtana sui social ✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/16BU1Suq2r — • Ɖαиιɛℓα • (@Da_Tzn) January 11, 2021

Sbirciando sul profilo Instagram di Maya Zaboshta è facile trovare la foto che la modella ed influencer russa ha pubblicato l’11 aprile 2020.

I fans di Belen aspettano una sua reazione. Finora, però, la showgirl argentina avrebbe preferito non commentare la vicenda. Nelle scorse ore ha così pubblicato una serie di storie mostrandosi serena e sorridente insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, al figlio Santiago e all’amica Patrizia Griffini. Nessun riferimento alla questione “piedi” che ha rapidamente fatto il giro del web e sotto il post di Belen sono tanti i commenti degli utenti che chiamano in causa la modella russa.