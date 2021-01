Antonella Elia, dolorosa confessione in diretta: “Ho avuto un tumore anche io”

Antonella Elia, durante un nuovo confronto con Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip, ha confidato di aver avuto anche lei un tumore in passato.

Antonella Elia è stata al centro della polemica durante il corso di questa settimana a causa dell’acceso confronto avuto con Samantha De Grenet durante la scorsa settimana. In quel momento sono volate parole molto forti che sono sfuggite al conduttore, ma non al pubblico del piccolo schermo o alla diretta interessata, che subito dopo la diretta si è lasciata andare ad un amaro sfogo. Il motivo?

Antonella ha offeso Samantha sul piano fisico, fisico che lei ha visto modificarsi a causa della malattia che l’ha colpita ed ha trovato davvero meschino ed indelicato rimarcare una cosa del genere. Durante il corso della diretta di questa sera, l’opinionista ha avuto modo di poter affermare che lei non intendeva assolutamente deriderla sul dolore provato in quanto sa bene cosa si prova in quel momento perché lo ha provato sulla sua pelle senza mai rivelarlo pubblicamente, ma tenendolo sempre nascosto dentro di sé.

Antonella Elia ha avuto un tumore e soltanto durante il corso di questa serata ha scelto di raccontarlo al grande pubblico, durante un nuovo confronto con Samantha De Grenet.

Confronto Samantha De Grenet e Antonella Elia: “Come hai potuto pensarlo?”

Samantha ha qualcosa da dire ad Antonella, in seguito al duro scontro della scorsa puntata è necessario puntualizzare. #GFVIP pic.twitter.com/2QHv8lYF7B — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Antonella Elia si è detta stupita che la concorrente abbia pensato che il suo commento sul peso fosse riferimento alla malattia, in quanto sarebbe davvero meschino a livello umano, ma lo avrebbe detto soltanto per alleggerire la tensione, una battuta goliardica l’ha definita.

“Come ti è venuto in menta una cosa del genere? Non mi permetterei mai di deridere il dolore, l’ho provato sulla mia pelle anche se non l’ho mai detto prima“ ha confidato l’opinionista. “Era una battuta goliardica, tutto qui” ha spiegato. “Io non sapevo della tua malattia” ha aggiunto. “Va bene, non ho motivo per non crederti che tu non lo sapessi della malattia, ma la battuta non è riuscita bene, permettimi di dire” ha replicato Samantha De Grenet, che è stata accusata anche da Antonella di essere la regina del gorgonzola e Federica Panicucci ha spiegato il perché.

Le due, però nonostante le buone intenzioni di Signorini di volerle fare chiarire, non sono riuscite in quest’intento, tant’è che l’unica cosa che hanno chiarito è che non saranno mai amiche.

“Avrei potuto interrompere, oppure oscurare… non lo abbiamo fatto”. Alla luce del confronto molto acceso tra Antonella e Samantha, il nostro Alfonso parla a tutti i telespettatori di #GFVIP. pic.twitter.com/k1wvYT9lev — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Alfonso, tra l’altro, ha approfittato del momento anche per chiedere scusa al pubblico da casa in quanto ha ammesso di aver sbagliato la settimana scorsa, in quanto avrebbe dovuto interrompere subito l’acceso confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, invece di far scorrere il tutto come se niente fosse. “Non è nel mio stile e quando si sbaglia bisogna chiedere scusa ed io mi scuso con voi”.