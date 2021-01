Scegli la coppia di una serie TV che hai amato di più in assoluto e scoprirai qual è la tua visione dell’amore: chi sono i tuoi preferiti?

Tutti amiamo le serie TV; che si tratti delle ultime uscite su Netflix o di qualche sceneggiato che hai seguito nella tua gioventù, di certo hai anche tu una “coppia” preferita.

Dopotutto quante volte ti sei ritrovato a sognare di fronte ad uno schermo, sperando di vivere un amore proprio come il loro?

Bene, il test di oggi ti chiede di scegliere la tua preferita fra queste famose quattro coppie.

Ti sveleremo come percepisci l’amore!

Scegli la coppia di una serie TV e scopri come vivi le relazioni

Quante volte ti hanno detto che la tua vita sentimentale assomiglia, in tutto e per tutto, ad una fiaba?

Oppure ti è mai capitato di singhiozzare come fa Sarah Jessica Parker in Sex and the City (e non perché si è dovuta trovare un nuovo lavoro a casa della pandemia) quando sembra che proprio non riesca a trovare il principe azzurro?

Insomma, quante volte hai acceso la TV per distrarti con i problemi delle altre coppie oppure per sognare un amore proprio come il loro?

Bene, tutte quelle ore di TV adesso hanno finalmente un risvolto positivo e concreto: possiamo dirti com’è la tua visione dell’amore solo partendo dalla tua coppia preferita!

(Ovviamente un risvolto negativo c’è sempre: lo sai perché guardi sempre la stessa serie TV?)

Nell’immagine qui sopra si trovano quattro famosissime coppie di fidanzati, nati in delle serie TV che ci hanno letteralmente incatenato allo schermo.

Scegli la coppia che ti è piaciuta di più e della quale (senza ammetterlo neanche a te stesso) avresti voluto far parte.

Il responso ti svelerà come affronti i rapporti sentimentali: pronto a scoprire come ti comporti in amore?

Jon Snow e Daenerys Targaryen da Game of Thrones: di certo Game of Thrones è stata una di quelle serie che ci ha tenuti incollati agli schermi per otto stagioni.

Inutile dire che la “coppia” formata da Jon Snow e da Daenerys Targaryen ha fatto impazzire i fan!

Se hai scelto loro vuol dire che vedi l’amore come qualcosa di fatale ed ineluttabile. Credi che per te ci sia una e solo una persona giusta al mondo e, ovviamente, non vedi l’ora di poterla incontrare!

Se sono loro la tua coppia preferita, vuol dire che sicuramente hai bisogno di incontrare qualcuno che ti assomigli e che ti sappia tenere testa.

Sei una persona che mette soggezione e che vuole rapportarsi ad un suo “pari”.

Ovviamente è bello avere le idee chiare ma ricorda che bisogna concedere agli altri anche la possibilità di sbagliare o di non essere sempre perfetti! Lorelai Gilmore e Luke Danes da Gilmore Girls: il rude barista dal cuore tenero e la mamma più “giovane” di tutta la televisione hanno sicuramente fatto breccia nel nostro cuore.

Sono loro una delle coppie che ci ha emozionato di più e ci hanno tenuti con il fiato sospeso per ben otto stagioni!

Se hai scelto loro come la tua coppia preferita, la tua idea dell’amore è quella che, nella coppia, ci debba essere qualcuno che “si prenda cura di te“.

Non che tu non sia in grado di comportarti come un adulto o di prendere decisioni sensate, sia chiaro!

Quello che pensi, però, è che nella coppia ti piacere essere accudito e coccolato e che non vuoi assolutamente farti carico di responsabilità troppo “serie”.

Insomma, a volte ti piace ancora fare i capricci!

Il rischio, però, è di imbattersi in qualcuno che commetta l’errore peggiore che si possa fare in coppia: il parentalizing. Christopher Turk e Carla Espinosa da Scrubs: per Turk e Carla si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine.

Da quando questi due personaggi si sono conosciuti non è stato più possibile separarli: ecco perché nelle nove stagioni di Scrubs ci siamo abituati a vederli come una coppia veramente indissolubile!

Anche loro, comunque, hanno avuto qualche problema (dopotutto non può essere sempre tutto rosa e fiori).

Se li hai scelti, però, vuol dire che hai una visione estremamente matura dell’amore.

Sai che impegnarsi insieme e cercare di affrontare i problemi a viso aperto sono azioni indispensabili per avere una relazione.

Insomma, non hai paura di fare il lavoro che ti viene richiesto: buon per te (e per chi ti incontrerà!) Ross Geller e Rachel Green da Friends: hai scelto Ross e Rachel una delle coppie più famose della storia della televisione!

I due, infatti, hanno tenuto con il fiato sospeso tantissimi fan per ben 10 stagioni: insomma, è stato un vero tormento guardarli mettersi insieme e lasciarsi più e più volte!

Se hai scelto loro due hai un’idea decisamente romantica dell’amore: attenzione, però, questo non è solo un bene!

Per te le storie d’amore sono fatte di urla, di litigi, di ricongiungimenti sotto la pioggia e di terribili scenate di gelosia.

Insomma, ti piace vivere storie intense e passionali dove ti trovi sempre “al limite”.

Certo, vivere storie drammatiche è emozionante ma non sempre è il modo migliore per mandare avanti un rapporto sano!

Allora, la tua coppia preferita fra queste ti ha svelato qualcosa di più sulla maniera in cui vivi l’amore e le relazioni?

Alla fine, ci sono almeno due cose che sono fondamentali.

La prima è che le tue serie TV preferite ed i loro protagonisti saranno sempre dei “compagni di strada” per te e la seconda che, in amore, l’unico requisito indispensabile è il rispetto!