Plumcake pere e cioccolato: per una colazione sana e irresistibile!

Il Plumcake pere e cioccolato. La ricetta light e super golosa che diventerà un’abitudine a cui non saprete rinunciare sia a colazione che per una pausa golosa!

Questo, non sarà un Plumcake qualunque, la pasta morbida avvolgerà dei gustosi e dolcissimi pezzi di pera che esalteranno il gusto particolare della farina di grano saraceno. Un dolce adatto a tutti perché senza glutine, senza lattosio e perfetto anche per chi tiene la linea sott’occhio ma al mattino può concedersi un dolce risveglio!

Plumcake pere e cioccolato, la ricetta dolce e perfetta per tutti!

Questo Plumkake diventerà il vostro dolce preferito, una ricetta di healthydory_ davvero perfetto per tutti perché:

senza glutine

senza lattosio

senza burro

Un morbido e soffice impasto al cacao, gustosi tocchetti di pere e golosissime gocce di cioccolato fondente…

Il mio Plumcake Pere e Cioccolato è adatto proprio a tutti.

Gli ingredienti

Per preparare il Plumkake pere e cioccolato, avrete bisogno di:

90 grammi di farina di riso

90 grammi di farina di grano saraceno

50 grammi di fecola di patate

50 grammi di olio di cocco + 30 grammi di olio EVO o di semi (oppure direttamente 80 grammi di olio EVO o di semi)

3 uova

40 grammi di Stevia (o dolcificante a piacere q.b)

80 grammi di cioccolato extra fondente 90%

20 grammi di cacao amaro

80 grammi di latte vegetale

1 bustina di vanillina

1/2 bustina di lievito per dolci

2 pere

gocce di cioccolato fondente

frutta secca a piacere

Preparazione

Per prima cosa ho lavato, sbucciato e tagliato a pezzetti le pere, ricavando anche delle fettine da disporre in superficie prima della cottura.

In una ciotola capiente ho unito le uova, la stevia, l’olio di cocco sciolto e l’olio EVO e ho mescolato bene.

Ho aggiunto fecola, farine, lievito, cacao amaro, vanillina setacciati e ho mescolato nuovamente. Ho aggiunto il latte vegetale, mescolato e aggiunto il cioccolato extra fondente precedentemente sciolto a bagnomaria. Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, ho sciolto eventuali grumi. Dovrete ottenere un composto prevalentemente denso, non troppo liquido.

Ho versato 1/3 del composto in uno stampo da plumcake rivestito con carta da forno. Ho aggiunto le pere e tocchetti e ho coperto con il restante composto. Ho decorato la superficie con le fettine di pere, gocce di cioccolato fondente e granella di nocciole.

Ho cotto in forno statico già caldo a 180° per 45 minuti (controllare la cottura con uno stecchino!).

Ho lasciato raffreddare in forno con lo sportello semiaperto.

TEMPO DI PREPARAZIONE TOTALE 1 ORA COMPRESA LA PREPARAZIONE E LA COTTURA

