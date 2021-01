Cerchi una pelle perfetta? Prova ad applicare sul viso per 5 giorni questo rimedio

Avere una pelle perfetta e luminosa è il desiderio di molte donne. Ecco con quale rimedio naturale dovresti lavare il viso per 5 giorni per eliminare macchie, imperfezioni ed avere una pelle luminosa.

La pelle necessita ogni giorno di una beauty routine specifica, in particolar modo quella del viso che troppo spesso è esposta all’azione del freddo, del caldo, del makeup e dell’inquinamento atmosferico.

Assieme al tempo che passa, infatti sono gli agenti esterni a segnare particolarmente la pelle per questo ogni giorno si dovrebbero dedicare dei gesti di detersione e trattamento all’epidermide del viso e del collo. Scopriamo di quali azioni necessità la pelle e quale rimedio naturale potrebbe davvero cambiarla per sempre!

Pelle del viso e del collo: come trattarle ogni giorno

La pelle del viso e del collo, assieme a quella delle mani, sono un bigliettino da visita per tutte le donne, per questo necessita di cure specifiche e trattamenti mirati a conservarla pulita, idratata e nutrita ogni giorno.

Esistono poi delle problematiche particolari alle quali ogni giorno si rimedia con cosmetici abbastanza costosi ma che possono essere sostituiti da altrettanti rimedi naturali. Per la detersione per esempio si può utilizzare un olio vegetale per eliminare ogni traccia di makeup e sporco per poi eliminare tutto con una saponetta vegetale o un detergente delicato.

Per l’idratazione esistono moltissime ricette di creme viso fai da te, semplici ed economiche da preparare come la crema viso alla rosa perfetta per il giorno! Esfoliare la pelle poi, resta uno dei gesti fondamentali per averla sempre giovane, pulita e luminosa e anche in questo caso, si potrà preparare in casa un eccellente scrub delicato per il viso.

Il rimedio naturale miracoloso per ritrovare una pelle nuova!

Per affrontare problematiche come pelle opaca, macchie e piccoli segni del tempo, esiste un rimedio naturale alla portata di tutti che passato sul viso per almeno 5 giorni, promette di cambiare la pelle in modo eccezionale, l’aceto di mele biologico. Scoprite cosa succede alla pelle dopo aver utilizzato questo ingrediente! L‘aceto di mele infatti è ricco di alfa idrossiacidi che agiscono sull’epidermide provocando un’esfoliazione leggera ma che durante le varie applicazione ha il potere di rinnovare la pelle in modo unico. Scopri anche perché dovresti utilizzare l’aceto di mele sui capelli!

L’applicazione è sconsigliata su pelle colpite da dermatiti, acne, abrasioni e in ogni caso prima di applicare qualsiasi rimedio naturale chiedere consiglio del dermatologo prima dell’applicazione soprattutto se si ha una pelle sensibile.

Non vi resta che comprare una bottiglia di aceto di mele biologico e scoprire che effetti avrà sulla vostra pelle!