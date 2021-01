Paola Turci dopo l’amicizia amorosa con l’ex fidanzata di Berlusconi, approda su Rai 1

Paola Turci sarà su Rai 1 questa sera, 11 gennaio, alle 21.25 nel programma di Giuseppe Fiorello “Penso che un Sogno così”. La cantautrice prenderà parte, con altri famosi artisti italiani, alla narrazione ritmata e coinvolgente dell’attore.

Dopo le paparazzate della vacanza in Cilento della scorsa estate che la ritraevano in atteggiamenti inequivocabili con Francesca Pascale, Paola Turci torna a far parlare di sé. La coppia è stata immortalata, ancora una volta, dal settimanale “Oggi” attualmente in edicola. I rumors su una crisi d’amore sembravano aver trovato ragion d’essere ma il nuovo anello al dito della ex fidanzata di Silvio Berlusconi ha messo tutti a tacere.

“Penso che un sogno così” è l’evento di Rai 1 con Paola Turci

Da adolescente si esibiva nei locali della movida romana, nel 1986 partecipa al Festival di Sanremo – dove tra poco, come vi abbiamo detto, vedremo Elodie tra le donne principali – con “L’uomo di ieri” nella categoria Nuove Proposte. Tre anni dopo ci riprova e vince tra gli Emergenti con il brano “Bambini“. La sua carriera dura da tre decadi e vanta anche un romanzo ed un’autobiografia. Si può dire però che sia tornata realmente sotto i riflettori con l’album “Viva da Morire” uscito a marzo 2019.

Ne avrete letto un’infinità di volte ma in effetti è vero che uno dei fatti ai quali si associ involontariamente la bella Paola Turci sia l’incidente di quel lontanissimo 15 agosto 1993. Per i pochi che ancora non lo sapessero, si trovava in auto ed era in viaggio nel sud Italia per la tournée estiva. L’impatto con il guardrail fu devastante al punto che il volto le si riempì di vetri. Dopo tredici interventi chirurgici, di cui molti per salvarle la vista, non è più tornata come prima, è senza dubbio una donna migliore. Festeggia ogni anno con i fan la sua seconda vita.

Nonostante siano arrivate negli ultimi mesi le conferme da parte di Vladimir Luxuria ed Alessandro Cecchi Paone sulla veridicità del rapporto sentimentale delle due donne, in molti ancora dubitano sia tutto vero. In ogni caso le definizioni in amore non esistono più e loro sembrano davvero felici.

Silvia Zanchi