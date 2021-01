Nicolò Zenga, fratello di Andrea Zenga: “Ora mi sono arreso”

Nicolò Zenga è il fratello maggiore di Andrea Zenga, uno dei concorrenti della quinta edizione del GF Vip. Anche lui, proprio come Andrea, ha sofferto la mancanza del padre, Walter, il grande campione del calcio nostrano.

Nicolò Zenga è noto al pubblico del piccolo schermo per essere il figlio del grande calciatore Walter Zenga e per essere il fratello di Andrea, uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Proprio a causa della partecipazione di suo fratello nella casa più spiata d’Italia. Nicolò si è ritrovato al centro della cronaca rosa a causa del suo rapporto con il padre. In quanto in questi non avrebbe mai costruito alcun rapporto con i suoi figli, anche se quest’ultimo ha smentito categoricamente quanto affermato da loro. In particolar su quanto detto da Andrea al Grande Fratello Vip, quando ha affermato che lui non c’è mai stato nella sua vita e che al momento non ha alcuna intenzione di rivoler ricucire il rapporto tra loro. In quanto non essendoci mai stato non può sentirne la mancanza.

Recentemente intervistato da Barbara d’Urso a Domenica Live, Nicolò Zenga, fratello di Andrea Zenga , ha confermato questa versione della storia, ammettendo però che lui ha sofferto molto di questo distacco da parte di suo padre e che in tutti i modi possibili ha provato a ricucire il loro rapporto.

Nicolò Zenga: chi è il fratello di Andrea Zenga del Grande Fratello Vip

Nicolò Zenga, come anticipato, è il fratello maggiore di Andrea. Nato nel 1989, nonostante la giovane età, è già il vice presidente di un’industria meccanica di trivelle e non ha mai avuto, e al momento non ne ha lontanamente le intenzioni visto la sua carriera, di diventare un personaggio del mondo dello spettacolo, ma nonostante tutto ha scelto di raccontare la sua verità ai microfoni di Barbara d’Urso, confermando la versione di suo fratello minore.

“La mia versione dei fatti è molto simile a quella che ha già svelato Andrea all’interno della casa. Non posso di certo raccontare che nostro padre è stato presente nei momenti più importanti della nostra vita. In quelli c’erano soltanto nostra madre e l’altro compagno. Nostro padre non c’è mai stato e non faccio riferimento soltanto dal punto di vista fisico” ha raccontato Nicolò ai microfoni di canale 5. “Sono consapevole che il suo lavoro l’ha portato in giro per il mondo, ma credo esistano svariati modi per fare il ‘genitore a distanza‘. Anche per quanto riguarda, ad esempio, la sfera formativa di un proprio figlio” ha proseguito Zenga.

“Ad Andrea andava bene avere soltanto nostra madre, mentre io ho sempre sentito il bisogno di rapportarmi a lui. L’ho cercato spesso in questi anni e a volte mi ha detto no“ ha poi proseguito. “Adesso devo ammettere che mi sono arreso nell’avere un rapporto con lui, ma ci tengo a precisare che non ho chiuso assolutamente la porta a nessuno. La vita è lunga e non si può mai sapere quello che accadrà. Io ho semplicemente rispettato la scelta.” ha aggiunto per poi raccontare un’importante retroscena sul suo passato. “Avevo 20 anni ed ho scelto di scrivergli una lettera a cuore aperto. Per carità, lui mi ha risposto, a suo modo, ma quello che avevo fatto non ha avuto il risultato sperato. Volevo soltanto raccontargli, senza criticarlo, del dolore che ho provato durante il corso di questi anni, volevo che lui sapesse“ ha confidato il fratello minore di Andrea Zenga, che di recente è stato rimproverato da Zelletta e Pierpaolo.

“Sono del pare che quando io e Andrea siamo venuti al mondo, essendo lui nel periodo più alto della sua carriera, non abbia avuto quell’istinto paterno che invece ha dimostrato di avere ultimamente” ha poi svelato. “So che con gli altri due figli è un buon padre. Non penso sia arrabbiato con noi, non gli abbiamo mai fatto o detto niente” ha poi concluso. “Mio padre mi ha bloccato su Instagram da un anno e ignoro il motivo per cui l’ha fatto” ha aggiunto.

Nicolò Zenga ha rotto il silenzio su suo padre, confermando purtroppo la versione del concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Molto probabilmente, verrà invitato durante il corso di queste puntate da Alfonso Signorini per fare una sorpresa ricca di emozioni a suo fratello minore, visto che non ha fatto altro che parlare di lui nella casa.