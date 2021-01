By

La terza perturbazione di Gennaio non è ancora terminata: il meteo del 12 Gennaio 2021 prevede temperature in ulteriore calo, maltempo e neve in Sicilia.

L’ondata di freddo intenso che sta colpendo l’Italia continuerà anche nei primi giorni della prossima settimana, che faranno registrare ancora fenomeni temporaleschi nell’estremo Sud della penisola e addirittura neve in Sicilia.

Sul resto d’Italia il tempo sarà piuttosto stabile ma le temperature continueranno a scendere. Le isole maggiori saranno battute da forti venti di Maestrale che agiteranno il mar Tirreno.

Previsioni per il Nord Italia

la maggior parte del Nord Italia sarà interessato da lunghe ore di cielo sereno o poco nuvoloso, assolutamente senza precipitazioni.

Nelle ore centrali della giornate sono attese nevicate poco intense sui rilievi alpini, in particolare in Trentino e sulla Val D’Aosta. Molto nuvolosi invece la Liguria Centrale e il Veneto meridionale, sui quali il sole sparirà completamente nel pomeriggio, coperto da una densa coltre di nubi.

Le temperature più basse d’Italia sono ancora quelle di Bolzano, dove si registrano -10° di minima e 5° di massima. Segue Torino, con -5° di minima e 3° di massima. Diverse città faranno registrare una minima di poco più alta, con -4° a Milano, Trento e Bologna.

Previsioni per il Centro Italia e la Sicilia

Il centro Italia sarà soleggiato o poco nuvoloso per tutta la mattinata, con qualche nube appena poco più densa sulle Marche. In mattinata si attendono anche banchi di nebbia in Abruzzo, verso la regione appenninica.

Le velature aumenteranno durante il corso del giorno, soprattutto in Sardegna: sulla più settentrionale delle Isole Maggiori d’Italia si prevedono piogge lievi a Nord, limitate alla sola mattinata. Nelle ore del pomeriggio invece le precipitazioni si fermeranno e si concentrerà sull’Isola una più fitta nuvolosità.

Le temperature saranno molto basse a Firenze, con una minima di -1° e temperature massime di soli 6°. Molto freddo anche a Perugia, con -2° di minima e 5° di massima. Roma sarà interessata da una fortissima escursione termica diurna, con -1° di minima e 10° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Il Sud Italia sarà interessato da una forte variabilità meteorologica per tutto il giorno, con piogge diffuse sulla Puglia garganica, sulla Basilicata settentrionale e sulla Campania meridionale.

Piogge anche sulla Calabria meridionale e su tutta la Sicilia con episodi temporaleschi su Trapani e Palermo, che poi si allargheranno anche alla Sicilia Orientale nel corso del pomeriggio.

Nelle ore del pomeriggio e della sera si prevedono nevicate a Enna, nel cuore della Sicilia, anche se a quote piuttosto alte, almeno sopra i 1000 metri.

Le temperature del Sud Italia subiranno un certo calo, con Napoli e Bari con minime intorno ai 6°-7° e massime intorno ai 10°-11°. Freddissime Campobasso e Potenza, con minime di 1° e massime di 3°-4°. Un po’ meglio a a Catanzaro, dove si registreranno temperature minime di 8° e massime di 10°.

il meteo del 12 Gennaio 2021 prevede che sia fredda anche Palermo, soprattutto se si considerano le temperature molto più alte di cui la città ha goduto nel corso della scorsa settimana: si attendono 10° di minima e 12° di massima.