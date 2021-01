Mamma Dayane Mello, chi è? Madre di dieci figli, brasiliana ed ex prostituta. Il doloroso racconto al Grande Fratello Vip.

La mamma di Dayane Mello protagonista al Grande Fratello Vip 2020. La madre della modella brasiliana sbarca nel reality show grazie al racconto della figlia che, nella casa, si è lasciata andare al doloroso racconto della sua infanzia.

Il passato di Dayane Mello non è stato facile e nei tre mesi di permanenza nella casa di Cinecittà ha raccontato il proprio passato e quella della madre. Anche la mamma di Dayane non ha avuto una vita facile. Ha avuto dieci figli e si è prostituita. Un dolore enorme per la Mello che, con determinazione, è riuscita a cambiare la propria vita.

Mamma Dayane Mello, commovente racconto della figlia al Grande Fratello Vip 2020

Chi è la mamma di Dayane Mello? A raccontarlo è stata proprio la modella brasiliana che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha svelato i dettagli della sua infanzia in Brasile.

“Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare”, ha dichiarato la Mello alle telecamere del reality show.

Insieme al fratello Giuliano, ha dovuto cercare anche il cibo perchè a casa non c’era abbastanza da mangiare.

“Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. Mangiavamo riso crudo, un po’ di frutta regalati dalle persone. Per me è difficile ricordare questi momenti”.

Oggi, Dayane che nel frattempo è diventata mamma della piccola Sofia, nata dal suo amore, oggi finito, con Stefano Sala, l’ha perdonata:

“L’ho perdonata perché non so cosa c’è stato nella sua vita, sicuramente non è stata facile. Mia madre ha lo stesso uomo da trent’anni, lavora in una scuola e ho altri fratelli”.