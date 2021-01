Leni Klum modella con l’acne: la frase da pelle d’oca di papà Briatore

Leni Klum, la figlia 16enne di Heidi Klum e Flavio Briatore sta lottando come tante adolescenti con i problemi della pelle ed è diventata una modella. Cosa penserà papà Flavio della figlia mai riconosciuta?

Leni Klum, è apparsa su una foto pubblicata su Instagram senza filtri e senza make up. La ragazza di 16 anni è bella come la mamma, Heidi Klum, la supermodella, stilista e presentatrice 47enne. Nata dalla relazione con Flavio Briatore, la piccola Leni non è mai stata riconosciuta dal padre in quanto nata dopo che la coppia si fosse già lasciata.

Leni è stata difatti cresciuta da Seal, con cui la madre ha avuto altri tre figli e un matrimonio durato dal 2005 al 2014.

La ragazza, bella e semplicemente al naturale si è mostrata con l’acne che invade il suo viso dolce e aggraziato. “Brutta pelle, anche questa passerà”, ha scritto la ragazza. Leni ha subito ricevuto il plauso dei suoi fan, che l’hanno ringraziata per il fatto di mostrarsi imperfetta, lontana da certi stereotipi del mondo della moda.

Heidi in occasione della prima posa della figlia per Vogue Germania ha dichiarato: “So che non è sempre facile essere mia figlia, non hai avuto la possibilità di crescere in maniera “normale”. Ma cos’è la normalità? Crescere con tre papà diversi (Flavio Briatore, Seal e Tom Kaulitz dei Tokio Hotel con cui la donna è attualmente sposata) forse non lo è, ma hai il talento per ottenere il meglio da ogni situazione.”

Leni Klum e Flavio Briatore: la figlia mai riconosciuta

Leni Klum è nata nel 2004 dalla storia tra Flavio Briatore e Heidi Klum. La top model tedesca ha scoperto di aspettare la sua primogenita quando la relazione con l’imprenditore era praticamente finita. Lei viveva a Los Angeles e lui viveva a Londra. Una relazione finita sul nascere. Motivo per cui la piccola Leni porta il cognome della mamma, Klum. Pochi mesi dopo il parto Heidi ha iniziato a frequentare il cantante Seal, che ha adottato ufficialmente Leni nel 2009.

Di recente Flavio Briatore ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera:

“Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale”

Dunque l’ex marito di Elisabetta Gregoraci e la sua primogenita sembrerebbero avere un buon rapporto anche se non si frequentano regolarmente visto che Briatore vive nel Principato di Monaco mentre la famiglia Klum negli Stati Uniti.

Inoltre Flavio sembra aver messo in evidenza che Leni non sia la sua famiglia. La sua famiglia è difatti Nathan Falco, avuto dal matrimonio con l’ex gieffina.

Questo il racconto di Flavio:

“È nata quando ci eravamo già lasciati. Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta. È difficile sentire la mancanza di un figlio che non hai mai vissuto. E so che non è una figlia abbandonata. Leni è la famiglia di Seal, Nathan la mia…”