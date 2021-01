Elisabetta Gregoraci ha diffidato Giulia Salemi? La reazione di lei

Elisabetta Gregoraci ha diffidato Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip? La reazione di lei non ha lasciato alcun dubbio, ma Signorini è prontamente intervenuto per provare a far fare pace le sue due concorrenti.

Elisabetta Gregoraci nonostante non abbia scelto di proseguire con la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, resta ugualmente uno dei personaggi indiscussi di questa quinta edizione del GF Vip. Tant’è che i concorrenti ancora in gara non fanno altro che parlare di lei. Cosa che inizia un po’ a stufare alla diretta interessata, visto che avendo terminato il suo percorso si aspettava che i concorrenti si concentrassero sulle dinamiche attuali di gioco.

Per questo motivo Alfonso Signorini ha deciso di farla rientrare nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono detti parole molto importanti, che non l’hanno presa proprio bene, visto che sono state mostrate anche alcune cose che hanno a che fare con la vita al di fuori del programma, ma tra una confessione e l’altra Elisabetta ha rivelato che Marcello, il suo avvocato, non appena Giulia uscirà dalla casa le mostrerà tutta una serie di cose che lei gli ha girato.

“Ma mi hai diffidato? Adoro” ha commentato la Salemi spiazzata, che non si era resa conto, forse di aver parlato così tanto della Gregoraci. Addirittura la conduttrice ha rivelato che Giulia ci è andata giù pesante, in quanto avrebbe giudicato la sua vita privata. “Onestamente non ricordo di aver detto cose private tue” ha aggiunto, ma Elisabetta ha preferito non rispondere, mettendo tutto sullo scherzo. Tant’è che sorto a tutti spontaneo il dubbio: Elisabetta Gregoraci ha diffidato Giulia Salemi al GF Vip? Nonostante la conduttrice ci abbia giocato, sembrerebbe abbia scelto di agire attraverso vie legali.

Giulia Salemi ha esagerato con Elisabetta Gregoraci? Signorini: “Chiedi scusa”

Alfonso propone di allargare questo faccia a faccia: Elisabetta coglie quindi l’occasione per dire a Giulia qualcosa di molto diretto… #GFVIP pic.twitter.com/3IE8DZ5Ab0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Giulia Salemi è rimasta davvero senza parole di fronte alla scelta presa da Elisabetta Gregoraci. Tant’è che è subito intervenuto il padrone di casa, Alfonso Signorini, provando a mettere pace tra le due, suggerendo alla concorrente di chiedere scusa così che ogni possibile azione possa risolversi senza passare per il tribunale.

“Io non ricordo di aver parlato così tanto di lei o di aver commentato il suo privato” si è subito giustificata Giulia, che non ha fatto colpo sulla famiglia di Pierpaolo. “Ma nel caso ti chiedo scusa, mi dispiace” ha proseguito la concorrente. “Tra l’altro Marcello è anche il mio avvocato“ ha aggiunto ironica, non avendo la minima idea di come andranno le cose con la Gregoraci una volta che il suo percorso giungerà al termine. Marcello le rivelerà di essere stata querelata?

Nonostante la scelta di Elisabetta, che ha scelto di buttare il tutto sullo scherzo senza smentire o confermare di essere effettivamente passata per via legali, Pierpaolo e Giulia continuano senza sosta la loro conoscenza sfidando tutti quelli che non credono in loro.