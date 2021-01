Dayane Mello ha insinuato il dubbio su Stefania Orlando, sospettando che stia usando Tommaso Zorzi soltanto per emergere tra le dinamiche del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello nelle scorse ore ha fatto parecchio discutere all’interno del GF Vip in quanto durante un party in tema brasiliano organizzato dagli autori del programma, si è avvicinata a Tommaso Zorzi, con cui non aveva particolarmente legato durante il corso di quest’esperienza. Il loro avvicinamento però non ha fatto particolarmente piacere a Stefania Orlando che si è sentita trascurata dal suo migliore amico, ma lui purtroppo non ha reagito bene, affermando di non essere il fidanzato di nessuna e di non dover dare alcuna giustificazione se decide di fare serata qualcuno.

Ciò ha causato una furiosa lite tra i due, che da quel momento hanno deciso di allontanarsi, mettendo un po’ un freno all’amicizia che li ha sempre legati. La bella modella brasiliana non è rimasta affatto indifferente di fronte a tutto questo, insinuando il dubbio nei confronti della conduttrice affermando che in realtà lei non è assolutamente spinta nei confronti dell’influencer per un sentimento di amicizia ma soltanto per la sua voglia di emergere all’interno del contesto televisivo della casa più spiata d’Italia.

Stefania Orlando, Dayane Mello tuona: “Le maschera cadono”

La bella modella brasiliana non crede che Stefania Orlando sia stata sincera nei confronti di Tommaso Zorzi, insinuando che si sia soltanto avvicinata a lui perché ha compreso che uno dei personaggi più forti del Grande Fratello Vip perché amatissimo dal pubblico del piccolo schermo.

“Le maschere finalmente stanno cadendo e questo lo sta confermando una serie di cose che stanno succedendo in questi giorni” ha esordito Dayane Mello, che è stata criticata da Francesco Oppini. “Lei in un primo momento ha iniziato il suo percorso nella casa da sola, ma poi ha notato che lui è un personaggio molto forte e si è attaccata a lui come se fosse una cozza“ ha proseguito. “Ha capito che funziona stare con lui, quindi se lui sposta le sue attenzioni verso qualcun altro, a lei inizia ad infastidirsi così inizia a fare lo show contro di lui per avere la cip in puntata” ha aggiunto.

“Sono convinta che questa sia la sua strategia. Lei soffre di manie di protagonismo, questa è la verità. Non credo proprio sia gelosa, non riguarda questo” ha poi continuato. “Lei voleva soltanto le luci puntate addosso e ci sta riuscendo. Mi fa ridere tutta questa situazione” ha dichiarato la bella modella brasiliana. “Tommaso è un ragazzo di 25 anni, è uno buono di base. Lei è una 50 enne che sta manipolando un ragazzo giovane“ ha aggiunto. “Queste scenate hanno senso se le fa a suo marito, ma non ad un concorrente che può fare quello che gli pare di base” ha tuonato.

“Se io e Tommaso diventiamo amici, non capisco dove sia il problema. A lei che fastidio da se siamo amici? Te lo dico io, a lei da fastidio perché i suoi piani vanno in fumo” ha poi concluso Dayane Mello contro Stefania Orlando. “A me dispiace soltanto per Tommaso. Credo sia un ragazzo buono e qui lo stanno soltanto sfruttando perché è uno molto popolare” ha aggiunto. “Lo sta usando soltanto per emergere in questo contesto”.

Dayane contro Stefania: “Lei ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui… è tutta una strategia e manie di protagonismo…” #GFVIPhttps://t.co/7eRUw1x3xg — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2021

Stefania Orlando sta usando Tommaso Zorzi? Dayane è convinta di sì, ma il pubblico della rete è convinto dell’esatto contrario, che sia lei in realtà a sfruttare questa situazione per venire a galla. Sicuramente, durante il corso della diretta di questa sera, Alfonso Signorini proverà a fare chiarezza sulla questione.