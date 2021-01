Se Diletta Leotta è la tua musa ispiratrice ecco come puoi copiare i suoi outfit prendendo spunto dai suoi look sportivi ed eleganti. Scoprili subito.

Diletta Leotta è una presentatrice televisiva e radiofonica che si occupa principalmente di programmi calcistici. Considerata una bomba sexy dal pubblico maschile, la Leotta è anche una musa ispiratrice di molte ragazze e donne.

Un fisico, quello della bionda conduttrice siciliana, che può essere considerato a clessidra (scopri qui come vestirti sul luogo di lavoro se hai queste forme) con curve mozzafiato che la Leotta sa valorizzare con i suoi outfit.

Scopri allora come poter copiare gli outfit di Diletta Leotta ispirandoti ai suoi look più sportivi e a quelli più eleganti.

Ecco come copiare un outfit sportivo ma casual di Diletta Leotta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Spesso la semplicità è la chiave dell’eleganza. Nella foto qui sopra vediamo come Diletta Leotta indossi un look sobrio che al tempo stesso riesce a mettere in risalto il suo fisico pazzesco. La cintura in questo caso va a sottolineare il giro vita sottile, dando risalto invece a uno dei punti di forza della Leotta ovvero il seno prorompente.

Con questo abbigliamento infatti la Leotta riesce a contenere le curve non risultando affatto volgare ma elegante, ben vestita e al tempo stesso essere casual.

Per riprodurre questo look di Diletta Leotta basterà focalizzarci su una camicia di jeans con scollo a V e un paio di pantaloni a vita alta di color beige. E completare il tutto con una cintura in vita così da metterla in evidenza.

Partiamo con la camicia di jeans: quella che abbiamo trovato presenta delle maniche a palloncino ed è a marchio Only scontata sul sito Asos si trova alla modica cifra di 20,75 euro. Il prezzo originale era di 32,99 euro.

Per copiare i pantaloni di color beige di Diletta proponiamo questo modello scovato su Zalando di Mos Mosh al costo di 97,99 euro. Presentano uno sconto del 30% visto che venivano 139,99 euro.

Ed ora soffermiamoci sugli accessori. Diletta Leotta ha messo in evidenza il punto vita indossando una cintura gialla a sottolineare il sottile girovita. Noi in questo caso abbiamo trovato su Zalando una cintura del brand Even&Odd al costo di 7,04 euro, anch’essa scontata visto che costava 9,99 euro.

In questo caso noi abbiamo scelto un bijoux di ben altro valore, ma comunque sul genere.

Si tratta di una collana dorata del brand Heideman che con lo sconto al 50% costa 19,90 euro anziché 39,90 euro.