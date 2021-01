Ti è mai capitato di chiederti se sei una buona compagna per il tuo partner? Scopri cosa dicono le stelle in base al tuo segno zodiacale.

Quando si vive una relazione è difficile capire come si viene percepiti e, al contempo, può risultare difficile avere un’idea di se all’interno del rapporto. Il partner ha infatti un’immagine che può dare un’idea ma che non è detto sia sempre davvero rappresentativa del nostro modo di essere.

Certo, ogni persona è diversa dalle altre e per questo motivo è impossibile stabilire a priori come ognuna di noi si confronta con l’amore. Ci sono però alcuni indizi ai quali ci si può affidare per avere almeno un’idea marginale. Un esempio è quello legato all’influenza che le stelle hanno su di noi e, quindi, al nostro segno zodiacale. Motivo per cui, oggi, cercheremo di capire se per lo zodiaco siamo o meno delle buone fidanzate.

Che fidanzata sei? Ecco cosa dicono di te le stelle

Ariete – La fidanzata testarda

Se c’è una caratteristica della quale il tuo partner si è accorto praticamene da subito, questa è la tua testardaggine. Indipendente, egocentrica e bisognosa di attenzioni, ti riveli anche piuttosto decisa e fissa sulle tue opinioni. Farti cambiare idea è praticamente impossibile. E, anzi, si può dire che più ci si prova e peggiori sono i risultati. Per stare con te ci vuole sicuramente molta pazienza. Ma, hei! Anche tu hai tuoi lati positivi. Sei infatti allegra, spigliata e capace di divertirti e portare sempre una sferzata di energia al rapporto. Che sia per questo che, nonostante tutto, il tuo lui è ancora così preso da te?

Toro – La fidanzata rassicurante

I tuoi modi di essere e di fare ti rendono una compagna affidabile, dolce e sopratutto rassicurante. La tua capacità di mettere gli altri a proprio agio è infatti notevole e si riflette moltissimo anche nel rapporto a due. In tua compagnia, il tuo partner si sente sempre come in un porto sicuro al quale desidera tornare il prima possibile. E tutto perché sai sempre cosa dire e come agire in ogni circostanza, infondendo così una carica di serenità in chi ha la fortuna di starti accanto. E di questi tempi, essere rassicurante è davvero una grandissima qualità.

Gemelli – La fidanzata volubile

Sicuramente non ti sorprenderà sapere di essere vista come una persona volubile. Dopotutto il tuo cambiare spesso idea ti precede e ti caratterizza in modo decisamente unico. A ciò si uniscono però anche altre particolarità che fanno di te una persona speciale. Sai infatti essere imprevedibile in modo positivo, hai sempre nuove idee per la testa e sei sicuramente il fuoco che rende viva la coppia. Starti accanto assicura una vita piena e mai propensa alla noia e questo è un aspetto che in una relazione, specie se di lunga data, si rivela estremamente importante. Motivo per cui puoi andare più che orgogliosa del tuo essere volubile. E questo anche se a volte può crearti qualche incomprensione.

Cancro – La fidanzata capricciosa

Diciamocelo, in amore sai essere davvero capricciosa e dispettosa. E questo è un aspetto del quale sei dannatamente consapevole. Ciò nonostante, non esiti ad essere te stessa e a mostrarti per quella che sei in tutte le circostanze possibili. Il tuo partner è sicuramente una persona paziente e tanto innamorata. Tra le altre cose, però, è indubbiamente anche in grado di vedere oltre e di cogliere la dolcezza che sai dare quando, passata la tempesta, torni di buon umore. Momento perfetto per dare il meglio di te e per ricordargli come mai, nonostante tutto, ha ancora voglia di stare con te.

Leone – La fidanzata egocentrica

Che tu sia una persona fortemente egocentrica è noto a tutti. E, ovviamente, questo tuo modo di essere si esprime anche in amore. Anche se del tutto presa dal tuo compagno non puoi fare a meno di voler sempre per te tutte le attenzioni. Cosa con la quale chi ti sta intorno deve imparare a fare i conti. Per fortuna, sai scegliere le persone alle quali accompagnarti. E per questo avrai un partner sicuramente felice di farti da spalla. Anzi, molto probabilmente si tratta anche del tuo più grande fan e sostenitore. In caso contrario, non sarebbe la persona giusta per te.

Vergine – La fidanzata precisina

Che dire di te se non che anche in amore tendi ad essere sempre super precisa? A dirla tutta, a volte lo sei persino troppo, sopratutto quando tendi a puntualizzare tutti i difetti della persona che ami. Per fortuna hai anche tanti pregi che rendono questi momenti facilmente trascurabili. Il tuo partner, però, deve essere sicuramente molto sicuro di se e, inutile dirlo, innamorato. Detto questo, la tua precisione ha anche dei lati positivi. Sopratutto se si pensa che all’interno del rapporto sei quella maggiormente in grado di far quadrare le cose. Aspetto che viene sicuramente apprezzato dalla tua dolce metà.

