Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti: pesanti insinuazioni su Stefania Orlando

Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti si lasciano andare a pesanti insinuazioni su Stefania Orlando: la verità sulle litigate al Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti, in veranda, lontani dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020, parlano di Stefania Orlando con cui Tommaso ha avuto uno scontro durante il sabato sera.

Nella casa è così scoppiato il caso Stefania Orlando. Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti si chiedono se sia totalmente sincera o se le sue reazioni siano studiate per dare vita a discussioni per essere la protagonista della puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti, dubbi sulla sincerità di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip: “Mi ha chiesto di litigare per finta”

Durante la festa brasiliana organizzata dal Grande Fratello Vip 2020 per Dayane Mello, Tommaso ha trascorso gran parte del tempo con la modella brasiliana scatenando la rabbia di Stefania Orlando con cui Tommaso ha poi avuto una discussione. Di fronte alla reazione di Stefania, Tommaso si è lasciato andare ad uno sfogo con Cecilia Capriotti.

“Io non lo avrei mai detto se non fosse successa quella cosa lì. Mi è però venuto un dubbio. Perché lei (Stefania, ndr) quando c’è stata la prova di canto e avevano appena mandato la clip del litigio tra me e lei, stava cantando Mario e mi fa: ‘Ti va se questa settimana facciamo finta di litigare?’. Io le ho detto che quando litigo con lei ci rimango male davvero. Ma dopo mezzora mi ha detto: ‘Quella cosa che ti ho detto prima lascia perdere, non ti preoccupare’”, afferma Stefania.



“Ma a te ha detto proprio litighiamo per finta?”, chiede Cecilia. “Sì, la sera di Capodanno mi ha chiesto se litigavamo in settimana”, risponde Tommaso. “Anche a me, stessa cosa, poi però ha detto che scherzava”, aggiunge la Capriotti.



“Se non avesse fatto quella scena di ieri, non avrei mai detto questa cosa, ma la sua reazione è stata esagerata, perchè ballo con Dayane?”, di chiede ancora Tommaso e Cecilia conclude così – “Avete due visioni diverse di amicizia, per lei l’amico la deve proteggere verso qualcuno che l’ha offesa, ma se poi penso a quell’altra cosa, cambia tutto”.