Le previsioni del tempo di oggi, domenica 10 gennaio 2021

Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 9 gennaio 2021. Scopriamo come saranno le condizioni meteo nelle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, domenica 10 gennaio, scopriamo cosa aspettarci da questa domenica di inizio gennaio dove il freddo e la pioggia sembra non vogliano proprio abbandonarci.

Come sarà il tempo oggi?

Ciclone in arrivo sull’Italia. Neve a basse quote al mattino sulla bassa Emilia e piogge in Liguria. Sulle regioni centrali neve anche a bassa quota e maltempo sul resto delle regioni con neve anche sul versante adriatico e tirrenico. Piogge anche sulle regioni del sud in particolare Campania, Basilicata e Puglia.

Come sarà il tempo oggi: le regioni del nord

Venti di Bora e Grecale. Al mattino si registreranno cieli coperti in Emilia con neve fino a basse quote. Pioggia sulla Liguria e bel tempo nel resto delle regioni del nord. Temperature massime tra i 3 e i 7 gradi.

Come sarà il tempo oggi: le regioni del centro

Per le regioni del centro ci sarà grande instabilità con precipitazioni di piogge che salveranno però la Toscana. Nevicate sugli Appennini e sopra gli 800 metri sul versante Adriatico e sopra i 1800 metri sul versante Tirrenico. Temperature massime tra i 6 e 15 gradi.

Come sarà il tempo oggi: le regioni del sud

Intenso peggioramento del tempo su Campania, Basilicata e Puglia con precipitazioni piovose intense. Soleggiato in Calabria e in Sicilia. Temperature massime tra gli 8 e i 21 gradi.

Vi auguriamo una buona giornata con un pensiero che speriamo possa accompagnarvi positivamente per tutta la giornata:

“Nella vita capita anche che, abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi qualcos’altro che vale la pena raccogliere”

(Alex Zanardi)

Fonte: ilmeteo.it