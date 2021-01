Scopri insieme a noi il trucco per preparare una frittata perfetta, alta e soffice: basterà un semplice passaggio in più.

Il classico piatto dell’ultimo minuto, quello che prepari quando proprio non sai che cosa mangiare e vuoi qualcosa di veloce e realizzabile con ingredienti che tutte abbiamo nel nostro frigorifero.

Per una frittata del resto che cosa serve? Uova, sale, pepe e, al massimo, qualche pezzetto di prezzemolo o cipolla per dare più sapore al tutto.

La frittata è fatta… ma è fatta a dovere? Una frittata veramente golosa deve esser infatti non solo saporita ma anche soffice e con un buon volume che possa renderla leggera. E qui casca l’asino.

Come rendere la nostra frittata morbida e alta? Insomma, come preparare una frittata semplicemente perfetta? A quanto pare basterà aggiungere un semplice passaggio alla ricetta e il gioco sarà fatto.

Il trucco per la frittata perfetta

Per preparare una frittata si inizia sempre nello stesso modo: sbattere le uova. Già qui però entra il gioco il trucco che darà la svolta alla vostra ricetta.

Per avere una frittata veramente soffice occorrerà infatti lavorare separatamente chiare e albumi. In una ciotola sbatteremo dunque i tuorli con un pizzico di sale, nell’altra nell’altra monteremo i bianchi a neve. Si dovrà poi unire i secondi ai primi mescolando delicatamente dal basso verso l’alto: bisogna fare in modo che il composto non si smonti, proprio come in pasticceria.

Infine cuocere tutto in una padella rigorosamente chiusa con coperchio: il meccanismo è infatti proprio quello del soufflé e si sa che “aperto il forno, fatto il danno”.

Questa non è naturalmente l’unica tecnica per avere una frittata morbida. C’è infatti anche chi inserisce nella ricetta bicarbonato o fecola di patate o persino un pizzico di lievito in polvere, ma a nostro parere la semplice lavorazione di bianchi e rossi separati darà già di per sé enormi soddisfazioni.

Del resto c’è anche chi la frittata la fa con soli albumi. Se l’opzione può interessarvi ecco qua sotto una ricetta da seguire passo passo per provare questo gusto un po’ particolare.