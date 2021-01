Il cantante non le ha mandate di certo a dire condannando in pieno il gesto che lo ha portato ad esprimersi anche sui suoi social.

C’è oggettivamente qualcosa che è andato storto in questo periodo, soprattutto se guardiamo allo scenario internazionale. Proprio per questo motivo il cantante ha deciso di dire la sua dopo che la sua canzone è stata sfruttata in quel modo.

Quello che è successo in America ha sconvolto tutti, scene di inaudita violenza nei confronti di sedi istituzionali storiche degli Stati Uniti d’America e che hanno messo in ginocchio una nazione intera, se non un continente.

Un dettaglio è però sfuggito al popolo italiano, ma non a lui che di questa canzone ne ha fatto un inno alla gioia ed all’amore. Proprio per questo motivo si è scagliato totalmente contro.

Il famoso cantante Umberto Tozzi si scaglia contro le proteste in America ed inaspettatamente tuona

Sui propri social il grande cantante, Umberto Tozzi, si è scagliato completamente contro le proteste e l’utilizzo che precedentemente hanno fatto della sua tanto amata canzone “Gloria” durante gli scontri Washington.

“Cari fan, amici di tutto il mondo – scrive sui social Umberto Tozzi – ho appreso che Gloria, una delle canzoni a cui sono più legato, è stata utilizzata durante il comizio di Donald Trump il quale ha anticipato le drammatiche azioni di violenza fisica e verbale di cui siamo stati attoniti spettatori in questi giorni”.

Per poi aggiungere: “Sono un’artista che sia nel pubblico che nel privato ha sempre privilegiato l’amore alla violenza, il dialogo alla forza. Gloria è un brano scritto per cantare la bellezza della vita e non certo come inno di rivolta”.

Il tanto amato cantante italiano ha poi infine dichiarato: “Mi dissocio completamente dall’uso di Gloria in quel contesto e sono pronto, in qualità di autore, a difendere i principi e l’origine di questa canzone”.

Umberto Tozzi non le ha proprio mandate a dire ed ha deciso subito di esprimersi e difendere la propria canzone da ogni possibile strumentalizzazione da parte dei sostenitori dell’ormai ex Presidente Trump.

Ho sempre preferito l’amore alla violenza , il dialogo alla forza . Nelle mie canzoni , canto la bellezza della vita . Per questo mi dissocio e sono pronto in qualità di autore a difendere le origini e i principi di questa canzone #CapitolHill #CapitolRiot #USCapitol #Trump pic.twitter.com/VxLMfZdl3X — Umberto Tozzi (@UmbertoTozzi) January 9, 2021

Il famosissimo cantante si è quindi completamente schierato prendendo posizione e condannando quanto accaduto senza se e senza ma.