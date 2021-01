Carlo Di Francesco, fidanzato Fiorella Mannoia: “Mi ricorda che sono bella”

Carlo Di Francesco è il fidanzato di Fiorella Mannoia. Una differenza di 26 anni che nessuno sente: “Mi ricorda che sono bella”.

Carlo Di Francesco è il fidanzato di Fiorella Mannoia, ma è anche un brillante musicista che, in passato, è stato anche un insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra la cantante e Carlo Di Francesco ci sono 26 anni di differenza che nessuno dei due sente.

Uniti dalla passione per la musica e innamorati, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco stanno insieme da diverso tempo. Una storia che entrambi proteggono mostrandosi pochissimo insieme anche sui social.

Carlo Di Francesco, fidanzato Fiorella Mannoia: “In passato, gli uomini non mi hanno mai fatta sentire bella”

Nato ad Avezzano (l’Aquila) nel 1980, Carlo Di Francesco è un musicista e ha ereditato la passione per la musica dal padre che aveva una ricca collezione una passione per diversi generi musicali. Ha un fratello gemello, Matteo Di Francesco, anche lui musicista.

Nel 2017, Fiorella Mannoia, dopo oltre 10 anni d’amore, ha ufficializzato la storia con Carlo Di Francesco: “Gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai. (…) La vecchiaia non esiste“, ha raccontato la cantante ai microfoni del Corriere della Sera.

Carlo e Fiorella sono uniti anche dalla musica, ma non hanno mai raccontato come si sono effettivamente conosciuti. Oltre a vivere da anni una bellissima storia d’amore, i due hanno anche un sodalizio professionale. Carlo, infatti, è un musicista e un produttore musicale

Sul matrimonio, al Corriere della sera, Fiorella Mannoia ha raccontato: “Il matrimonio non l’ho mai ritenuto una priorità. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore. Ho sempre creduto che fosse eterno, però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa“.