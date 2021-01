Test: scegli una poltrona e scopri che posto dovresti occupare nella vita

Quale posto dovresti occupare nella tua vita per sentirti davvero felice e soddisfatto? cosa ti aggraderebbe di più? Scoprilo grazie a questo test.

Ecco un test di immagine che ti svelerà quale posto dovresti occupare a seconda della tua personalità. La tua scelta ti aiuterà a capire qualcosa in più su te stesso. Anche se questo test ha come unico scopo quello di intrattenerti e non fornisce alcuna diagnosi clinica, grazie a lui avrai tutti gli strumenti necessari per fare una riflessione introspettiva. Sei pronto per fare il test?

Test: scegli una poltrona re ti dirò che posto dovresti occupare nella vita

Quale tra queste poltrone ti attrae di più? Su quale di loro ti siederesti se dovessi averle tutte davanti a te? Le forme ed i colori di ciascuna di queste poltrone attinge al tuo subconscio e delinea la tua personalità. Fai la tua scelta e leggi il profilo corrispondente.

Se hai scelto la poltrona n.:

1- Significa che il tuo posto ideale è quello dell’…..Uomo d’affari

Se questa è la tua scelta sei una persona estremamente determinata. Hai una dote innata che è quella della concentrazione e della perseveranza. Non molli mai e riesci anche a trovare il tempo da dedicare alla tua vita privata. Sei una persona che ha molte responsabilità ma ti ritagli del ​​tuo tempo libero da dedicare alla tua famiglia. Sei diretto, onesto, le persone ti stimano e hanno fiducia in te e ti rispettano.

2- Significa che il tuo posto ideale è quello del … Guru spirituale

Se hai scelto questa poltrona sei una persona altruista molto impegnata nel sociale, trai molta gratificazione nell’aiutare chi ha bisogno e lo fai in maniera disinteressata. Le persone si rivolgono a te per ricevere consigli e supporto. Potresti passare l’intera giornata seduto su questa poltrona, e accogliere diverse persone e infonderesti ad ognuna di loro un’energia rassicurante e benevola senza mai mollare. Questo è precisamente il motivo per cui le persone confidano nella tua saggezza. La tua opinione è molto rispettata da chi ti circonda.

3- Significa che il tuo posto ideale è quello dell’… Inventore

Sei hai scelto di sederti su questa poltrona sei una persona appassionata e creativa. Se ti occupi di qualcosa con passione puoi persino perdere il sonno perché finché non avrai terminato questo progetto sarai concentrato su di lui totalmente. Ti piacciono le sfide e le cose complicate e difficili, ami risolvere rebus e sostituire i problemi con le soluzioni. Sei una persona molto indipendente.

4- Significa che il tuo posto ideale è quello del … Critico

Se siederesti volentieri su questa poltrona significa che sei una persona intellettuale. Chi non ti conosce bene pensa che hai la puzza sotto il naso, tutti gli altri sanno che hanno perfettamente ragione. Ami le battute astute, l’umorismo sottile ed intelligente, il sarcasmo, i marchi costosi e gli amici che hanno grandi conoscenze a livello sociale. Le persone ti ammirano e ti stimano.

5- Significa che il tuo posto ideale è quello dello… Psicologo

Se questa è la poltrona dei tuoi sogni significa che sei una persona estremamente curiosa. Migliaia di domande affollano la tua mente, soprattutto ti poni molti interrogativi sui processi di relazione tra le persone: ami osservarle, riesci persino a pianificare le conversazioni. Sei una persona che sa emozionare e incoraggiare gli altri. Sei un bravissimo coach motivazionale, il migliore sulla piazza.

6- Significa che il tuo posto ideale è quello del… Viaggiatore

Se questa è la tua poltrona tu sei la personificazione dell’avventuriero! Non riesci a stare troppo tempo nello stesso posto, hai bisogno di viaggiare, detesti la routine. Cerchi emozioni sempre nuove, novità ed avventure: sono l’ossigeno di cui hai bisogno per vivere. Se non puoi spostarti e viaggiare e sei costretto a stare in un posto inizi a viaggiare ed esplorare con la fantasia.

7- Significa che il tuo posto ideale è quello del… Romantico

Su questa poltrona si siedono le persone romantiche, i sognatori creativi. Hai un’immaginazione fervida e ti perdi spesso nei tuoi pensieri. ei il tipo di persona che ha spesso idee brillanti e sei molto intuitivo, ma non concretizzi quasi mai le tue idee finendo per arrivare sempre secondo.

8- Filosofo

Su questa sedia ti dedicheresti alle cose che ami di più, le lunghe chiacchierate filosofiche sull’eternità. Seppure siano argomenti che potrebbero annoiare, tu sai come intrattenere e suscitare l’interesse degli altri. Sei gioiosa e brilli per il tuo senso dell’umorismo. Molte persone ti trovano eccessiva ed eccentrica e molto affascinante. E’ bello sedersi accanto a te e sentirti filosofare sulla vita.