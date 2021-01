Le sorelle Ferragni, accompagnate dal ragazzo di Valentina, Luca Vezil fanno shopping in Via Montenapoleone a Milano. Ma c’è una grande assente: dov’è Chiara?

Pomeriggio di shopping per le sorelle Ferragni.

Valentina 28 anni e Francesca 31 anni, accompagnate dal fidanzato della più piccola, Luca Vezil, hanno approfittato dei saldi milanesi per concedersi un po’ di compere nel famoso quadrilatero della moda.

Le sorelle Ferragni camminano vicine e poco importa dei paparazzi che non le perdono di vista un istante. Chiara, la maggiore e più famosa, stavolta non è con loro. Come mai?

Shopping nel quadrilatero della moda milanese per le sorelle Ferragni

Valentina e Francesca Ferragni escono dagli shop con tante buste nelle mani e menomale che c’è Luca a portar le borse più pesanti. Con loro anche il bulldog francese, Pablo.

Le sorelle Ferragni fanno shopping e si divertono con gli acquisti dopo le feste. Con il volto protetto dalla mascherina, approfittano subito della zona gialla per uscire e andare per negozi: forse sono già alla ricerca di regali per la nipotina in arrivo? e Sarebbe forse questo il motivo per cui la maggiore, l’influencer e impreditrice Chiara non sia con loro per le vie di montenapoleone?

Outfit casual ma sicuramente molto trendy e passo sicuro, si regalano un pomeriggio di compere senza pensieri.

Intanto Chiara è incinta di 28 settimane e mezzo, partorirà il prossimo marzo (quando il marito, Fedez sarà protagonista del palco dell’Ariston), le sorelle però non vedono l’ora di salutare la piccola che nascerà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Nei lussuosi negozi del quadrilatero della moda esposte nelle vetrine ci sono già le collezioni primaverili di abiti e accessori, anche per i più piccoli: è facile scegliere un dono per la baby girl che arriverà a colorare le loro vite e far compagnia al fratellino maggiore, Leone.